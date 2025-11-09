この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『住信SBIネット銀行スマートプログラム改訂 ランク制度攻略方法』と題した最新動画で、ポイ活投資チャンネルが住信SBIネット銀行のポイント制度「スマートプログラム」の2026年5月の大幅改定について徹底解説した。発言者は、同チャンネル運営者（ポイ活投資系インフルエンサー）。



動画冒頭で「今回スマートプログラムが改定されます。そして改定後のスマートプログラム攻略方法についてもご紹介します」と語り、見過ごせない制度変更の内容を3点に整理。まず、2026年5月からランク判定の条件と特典が変わり、現状の1ドル保有やハイブリッド預金だけでランク3（毎月振込10回無料）が取れる抜け道的攻略法が事実上封じられることを明かした。



続いて新しいランク制度の詳細が紹介され、「新しいランクでは残高または給与・口座振替が対象となり、ポイ活民の皆さんは改悪となる方も多そう」と率直にコメント。最高ランク「プラチナVIP」は預金1000万円以上の富裕層向け、ゴールドやシルバーの取得にも預金や給与、年金受取などが必須となることから、「改悪の方が多そう」と繰り返し実情を指摘した。



また、ポイント特典については「給与受取で毎月100ポイントに改善されました。ただし付与されるポイントは限定ポイントへ大改悪」と、その実質的な改悪の内容にも厳しい見解を示す。新制度下では通常ポイントが廃止され、現金交換不可の限定ポイントのみ付与されるため、「出口戦略がかなり絞られております。デビットカード支払いのみの利用になってしまいます」と使い勝手の悪さを強調した。



従来制度で有効だった“定額自動入金”もポイント対象外に。「ご注意ください」と視聴者への注意を呼びかけつつ、「ゴールドのランクをお勧めいたします」「給与かつ口座振替のクリアが狙い目」と攻略方針をアドバイスした。一方、今後ライバル行が提供する高還元サービスも紹介し、「特に第一生命ネオバンクは同条件で200ポイント獲得できるのでおすすめ」と語り、他行との併用もすすめた。



動画終盤では、住信SBIネット銀行の紹介キャンペーンなど最新ポイ活情報も盛り込みつつ、「今回の新制度発表は、ポイ活ユーザーには痛手。主な収益ルートが塞がれた中でも、条件を工夫して活用するしかなさそうです」と締めくくり、制度改定に翻弄される現代の“お得活動”のリアルを伝えていた。