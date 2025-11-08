なぜ、話の飲み込みが早い人と、何度説明しても理解できない人がいるのでしょうか？ その差を生むのは、単なる知識量ではなく、「認知力（分かる力）」、つまり情報を頭の中でイメージし、意味を再構築する力だそうで……。本記事では、船津洋氏著『「地頭力」を鍛える子育て：自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）より、「地頭力」の土台となる認知力と言語の関係を解き明かします。

「認知力（分かる力）」は地頭力の土台

もし、あなたの周りに次のような人がいたとしたら、どのような印象を持ちますか？

・本質をつく理解力を持っているが、漢字が読めない、または計算ができない

・話し合いなどで全体像を把握してコミュニケーションが取れるが、文章力がない

・勘はいいが、情報処理を間違えている、または自分の考えを表現できない

残念ながらこのような人たちは、「地頭がいいなぁ」と評価されることはあまりないでしょう。なぜなら、インプットされたものに対する処理能力、つまり「認知力（分かる力）」に課題があるからです。そのような人は「地頭がいい」とは言えません。

認知力（「分かる力」）とは、注意・知覚・理解・記憶・思考・判断などを含む「情報を取り入れて理解し、処理し、活用する心の働きの総体」です。

この人間特有の認知力のベースには、「言語」があります。もちろん言語を使用しない認知力（たとえば絵画や音楽などを知覚したり記憶したりする能力）もありますが、一般には認知のかなり大きい部分が言語に依拠しています。

結論から言えば、言語能力を高めることが認知力を高める最も手っ取り早い方法となります。では、言語能力と認知力の関係性をみていきましょう。

世の中のありとあらゆる概念（ものやコト）には、大抵、名前が付けられています。目にするもの、耳にするものが何であるのかを、名前とペアで想起することを「知覚」と呼びます。

逆に言えば、知覚するためには、感覚器官から手に入れた情報の「名前」を知らなければいけない、ということです。

多くの概念には、「ここからここまで」という境界があります。たとえば、我々は“四つ足で歩きワンッとほえる生き物”を見たとき、それを「犬」として他の景色と交じることなく、境界を伴った存在として知覚します。ちょっとやってみましょう。下の写真を言語化してみましょう。

（出所）『「地頭力」を鍛える子育て: 自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）

例）庭で大きな犬がフリスビーを使って遊んでいる

おそらくこのようなことを思ったのではないでしょうか。これが言語を伴った意味内容になります。さまざまな概念（庭／大きな／犬／フリスビー／遊ぶ……など）が材料のようになり、それが組み合わさって意味内容は成立します。

概念を知らないと言語化はできない

重要なことは、概念を知らないと組み合わせの材料がないので、理解しきれないということです。犬を知らなければ、写真を見ても意味内容を理解しきれません。頭の中で意味を伴った言語化ができない、ということです。

たとえば、「家の隣で、四つ足で歩く生き物が、お皿のようなものをくわえて走っている」といった表現になるでしょう。「知覚」された概念群は、言語を伴って「理解」されるのです。視覚からの情報は境界がはっきりしているので、その概念の存在と名前を知っている限り知覚は容易です。それで言えば、文字も境界がはっきりしていますね。

他方、聴覚からの情報は少し厄介です。言葉は音声が連続しているため、区切りが明確でなかったり、一部の情報が省略されたりしている場合があります。よく、「説明されたけれど、何を言われているのかまったく理解できなかった」という人がいます。もちろん説明する側に不備がある場合も多々ありますが、大抵の場合、聞いたことを頭の中で整理できていないから、理解できないのです。

反対に、聞いたことをスッと理解できる人は、頭の中でその情報をイメージすることに成功しているのです。それを「心内表象化」といいます。これは、外的に与えられた表現を通して、物事の本質や意味を、頭の中でイメージとして再構築する認知的な働きです。心内表象ができて、はじめて、正しく思考することができるようになります。

認知力（「分かる力」）を概観しましたが、特に言語を媒介とした認知は人が人である所以です。認知力に関しては、高いに越したことはありません。高ければ高いほど、多くの情報を知覚し、正確に意味内容を理解できるようになります。さらには深い思考が可能となります。もちろん、論理的に正しい、あるいは好ましい判断もできるように成長します。

次にご説明する非認知力の中で、状況に適した判断力、リーダーシップ、コミュニケーション能力、あるいは主体性などは、認知力が土台になります。地頭力を育てるにあたって、認知力を高めることの重要性は心に留めておきましょう。

船津 洋

株式会社児童英語研究所

代表取締役所長