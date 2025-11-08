テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は8日、公式サイトを更新。女優の今森茉耶（19）の降板を発表した。

「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」と報告。「弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と降板を発表した。

「東映と共に再発防止に向けて誠実に対応すると共に、コンプライアンスの徹底を進めて参ります。なお、今後の放送に関しては適切に対応して参ります」とつづり、「視聴者の皆様並びに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同日に所属事務所は今森の契約解除を発表した。

今森は23年に週刊プレイボーイでグラビアデビュー。同年に「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれた。25年2月からテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で史上初の女性ブラック戦士となる一河角/ゴジュウユニコーンを演じていた。

今森をめぐっては9月に、一部報道で共演者との不倫疑惑とプロサッカー選手との二股交際疑惑が報じられていた。