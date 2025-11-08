イジってくるSnow Man深澤辰哉に松本若菜「うるさいよ」

女優の松本若菜（41歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演。イジってくるSnow Man・深澤辰哉に「うるさいよ」と返した。



「それスノフレンドパーク3時間SP」という企画に、Snow Manと、連続ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」チーム、「フェイクマミー」チームの3組が出場。「ザ・ロイヤルファミリー」に出演している妻夫木聡は「芸能界に入ってから『笑っていいとも！』と『フレンドパーク』に出演するのは自分にとって夢だったので、久しぶり（19年ぶり）に出られるのが嬉しいです」と喜ぶ。



またMCを務めたSnow Man・深澤辰哉が、連続ドラマ「わたしの宝物」（2024年／フジテレビ系）で共演し、「ザ・ロイヤルファミリー」に出演している松本若菜に「運動神経大丈夫でしたっけ？」とイジると、松本は「うるさいよ」と返した。