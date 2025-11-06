巨人の小指（実寸？）メンチカツ、巨人級かき揚げ丼…ベルクが「進撃の巨人」とのコラボ商品を販売【画像あり】

株式会社ベルクは、 2025年9月、10月に実施した「進撃の巨人」連載15周年記念原作版権タイアップに続き、11月6日(木)より「進撃の巨人」の世界観をイメージした弁当･惣菜を販売する。※2025年11月6日(木)より期間限定、ベルク各店(CLBE店舗除く)で販売

【TVアニメ『進撃の巨人』コラボ商品について】

2025年11月6日(木)よりベルク各店(CLBE店舗除く)にてコラボ3商品(「心臓を捧げよ!鶏ハツブロッコリー」「巨人の小指(実寸?)メンチカツ」「超大型巨人級 かき揚げ丼」)を期間限定で販売する。

◆心臓を捧げよ!鶏ハツブロッコリー

本体価格 377円（8%税込)

◆巨人の小指(実寸?)メンチカツ

本体価格 215円（8%税込)

◆超大型巨人級 かき揚げ丼

本体価格 539円（8%税込)

※一部店舗では取扱いがない場合もあり

※店舗により売切れの場合もあり

※売価は変更になる可能性あり

■スーパーマーケット「ベルク」とは

ベルクは、1959年埼玉県秩父市に「主婦の店」としてスタート。現在では関東エリアを中心に150店舗以上展開しているスーパーマーケット。

【スーパーマーケット「ベルク」の特徴】

・標準化された店舗フォーマット

買い回りしやすい約600坪の売場と広い駐車場を完備。

・効率経営によるローコストオペレーション

売場や作業手順を統一化で効率化を実現。

・自社物流センターの保有

配送効率を高め、リーズナブルな価格と安定した品質の商品を提供している。