生成AIで“塗りかえる”人も！

2025年11月9日まで、東京ビッグサイトで「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開催されています。日産自動車は高級ミニバンの新型「エルグランド」を初公開しましたが、独特なボディカラーがネット上で話題となっています。

【イメージ激変!!】これが「“白い”新型エルグランド」です（投稿を見る）

エルグランドは、2010年に現行の3代目がデビューして以来、約15年ぶりのフルモデルチェンジとなります。ミニバン高級車のパイオニア的存在でもあり、ショーの開幕前から注目が集まっていた新型エルグランドですが、公開されたのは独特なブラウン系のツートンカラーの車両。ちょっと地味めなこの色について、「色でめっちゃ損してる気がする」「エルグランドの塗色、あずきバーみたいだなって」と賛否両論のようです。

しまいには生成AIを用い、公開写真とは別のボディカラーに変更したエルグランドの画像を作成してSNSにアップした人もいるほど。そうしたなか、日産車のデザインを統括している同社のアルフォンソ・アルバイサ氏も、白いボディカラーの新型エルグランドの写真を、公式インスタグラムに投稿しています。

こちらを見た人からは、「おおお!!!白だ！！」「最初の写真を見たときは『うわぁ…』って感じでしたが、白と黒（の生成画像）を見た後に見直したらポジティブに受け入れられるようになった」「白か黒なら普通にアリだと思う」「人気の色を使った写真がもっと欲しい！」などと、ボディカラーの違いで印象が大きく変わったというコメントが寄せられています。

ちなみに、新型エルグランドについて日産は、伝統的な“和”の美しさも採り入れてデザインしたと説明しています。