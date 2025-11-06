エッセンシャル×シルバニアファミリー♡ホリデー限定デザインボトルが登場

花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」から、ホリデーシーズン限定の「エッセンシャル プレミアム」シリーズが登場します。2025年11月22日より発売される今回は、40周年を迎える「シルバニアファミリー」との特別コラボ♡ かわいらしいデザインと人気の“ホワイトティーの香り”で、髪も心もときめく限定コレクションです。クリスマスや年末のギフトにもぴったり♪

エッセンシャル×シルバニアファミリーの限定コラボが実現

「エッセンシャル プレミアム」シリーズから、今年も人気の“ホワイトティーの香り”をまとった限定デザインが登場。

パッケージには、シルバニアファミリーの仲間たちがティーパーティーを楽しむ様子が描かれ、見ているだけで心温まります。

ラインアップは、「バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセット、「ウォータートリートメント EXスムース」、「うるりジェリーミルク」、「うるりキラリオイル」の全4アイテム。

香りは透明感のあるシトラスグリーンに、上品なティーのアクセントを加えたホワイトティーの香り。髪がなびくたび、ふわっと広がる穏やかな香りがリラックス気分を誘います。

ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

ヘアケアしながら“ときめき”を♡豪華ラインアップ紹介

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト



とろり濃密スフレ泡が髪をやさしく包み込み、洗い流した瞬間から驚くほどのまとまり感に。

【特長】

・水光パールプロテイン（保湿）

・うるおいバリア処方でダメージ補修

・サルフェートフリー＆ノンシリコーン処方

エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース



ドライヤーの速乾をサポートし、寝ぐせがつきにくくなるウォータータイプ。

【特長】

・天然由来の美髪オイル18-MEA OIL配合

・ベタつかず軽やかな仕上がり

エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク



一晩中うるおいをキープし、翌朝もぷるんとまとまる髪に。

【特長】

・うねり・広がりを防ぎ、熱ダメージをケア

・保水ミルキープロテイン（保湿）配合

エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル



パサつく髪を内側から補修し、透明感あるツヤ髪へ。

【特長】

・UVカット成分配合

・水光パールプロテインα（補修）配合

発売日は2025年11月22日。11月12日から一部店舗・オンラインショップで先行発売されます（数量限定）。

CM＆プレゼントキャンペーンも見逃せない！

今回の発売を記念して、エッセンシャル公式SNS（X、Instagram、TikTok）では、「シルバニアファミリー」とのコラボCMを2本公開。

1本目は“おめかし編”、2本目はモデル・希空さんが出演する“ホワイトティーの世界編”。ホワイトティーの香りに包まれる世界観が楽しめます。

さらに、購入キャンペーンも実施。税込2,400円以上の購入レシートで応募すると、「エッセンシャル×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が抽選で100名に当たります。

【応募期間】2025年11月12日～2026年1月9日

髪も心もときめく♡ホリデー限定エッセンシャル

「エッセンシャル プレミアム×シルバニアファミリー」限定デザインシリーズは、香り・デザイン・使い心地のすべてでときめきをくれる特別なラインアップ。

忙しい日々の中でも、シャンプーやトリートメントのひとときが癒しの時間に変わります。ホリデーシーズンの自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりです♡