エッセンシャル×シルバニアファミリー♡ホリデー限定デザインボトルが登場
花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」から、ホリデーシーズン限定の「エッセンシャル プレミアム」シリーズが登場します。2025年11月22日より発売される今回は、40周年を迎える「シルバニアファミリー」との特別コラボ♡ かわいらしいデザインと人気の“ホワイトティーの香り”で、髪も心もときめく限定コレクションです。クリスマスや年末のギフトにもぴったり♪
エッセンシャル×シルバニアファミリーの限定コラボが実現
「エッセンシャル プレミアム」シリーズから、今年も人気の“ホワイトティーの香り”をまとった限定デザインが登場。
パッケージには、シルバニアファミリーの仲間たちがティーパーティーを楽しむ様子が描かれ、見ているだけで心温まります。
ラインアップは、「バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセット、「ウォータートリートメント EXスムース」、「うるりジェリーミルク」、「うるりキラリオイル」の全4アイテム。
香りは透明感のあるシトラスグリーンに、上品なティーのアクセントを加えたホワイトティーの香り。髪がなびくたび、ふわっと広がる穏やかな香りがリラックス気分を誘います。
ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間
ヘアケアしながら“ときめき”を♡豪華ラインアップ紹介
エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト
とろり濃密スフレ泡が髪をやさしく包み込み、洗い流した瞬間から驚くほどのまとまり感に。
【特長】
・水光パールプロテイン（保湿）
・うるおいバリア処方でダメージ補修
・サルフェートフリー＆ノンシリコーン処方
エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース
ドライヤーの速乾をサポートし、寝ぐせがつきにくくなるウォータータイプ。
【特長】
・天然由来の美髪オイル18-MEA OIL配合
・ベタつかず軽やかな仕上がり
エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク
一晩中うるおいをキープし、翌朝もぷるんとまとまる髪に。
【特長】
・うねり・広がりを防ぎ、熱ダメージをケア
・保水ミルキープロテイン（保湿）配合
エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル
パサつく髪を内側から補修し、透明感あるツヤ髪へ。
【特長】
・UVカット成分配合
・水光パールプロテインα（補修）配合
発売日は2025年11月22日。11月12日から一部店舗・オンラインショップで先行発売されます（数量限定）。
CM＆プレゼントキャンペーンも見逃せない！
今回の発売を記念して、エッセンシャル公式SNS（X、Instagram、TikTok）では、「シルバニアファミリー」とのコラボCMを2本公開。
1本目は“おめかし編”、2本目はモデル・希空さんが出演する“ホワイトティーの世界編”。ホワイトティーの香りに包まれる世界観が楽しめます。
さらに、購入キャンペーンも実施。税込2,400円以上の購入レシートで応募すると、「エッセンシャル×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が抽選で100名に当たります。
【応募期間】2025年11月12日～2026年1月9日
髪も心もときめく♡ホリデー限定エッセンシャル
「エッセンシャル プレミアム×シルバニアファミリー」限定デザインシリーズは、香り・デザイン・使い心地のすべてでときめきをくれる特別なラインアップ。
忙しい日々の中でも、シャンプーやトリートメントのひとときが癒しの時間に変わります。ホリデーシーズンの自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりです♡