11月6日の運勢第1位は乙女座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……乙女座

完璧に近い仕事ぶりを見せることができ、周囲から「すごい！」と称賛される日。しかし、あなた自身は、まだまだ改善点があるように感じるかもしれません。自分のペースで集中して走り続けることで、あなたの真面目さと熱意が周りにも伝わります。

★第2位……山羊座

同性と比べて自信をなくす瞬間があっても、異性の目にはあなたの魅力が一際輝いて映ります。心を通わせたい相手には、堂々と視線を合わせ、穏やかな笑顔を見せましょう。その一瞬が印象を強め、相手の心を引き寄せます。

★第3位……牡牛座

もし、ちょっぴり気まずくなっている人がいるなら、今日は関係修復のチャンス！あなたのほうから「元気？」と声をかけたり、笑顔で挨拶したりするだけで、二人の関係は一気に和らぐでしょう。誰かのフォローに回ることも、あなたの温かさが伝わり、好感度アップにつながります。

★第4位……双子座

長年の経験や感覚が、自然と力を発揮できる日。周囲が迷っている場面では、率先して方向を示すと流れがスムーズになります。特に変更や調整が必要な場面では、迷わず提案を。あなたの判断がチームを前に進める鍵になります。

★第5位……水瓶座

これまで曖昧だった気持ちがクリアになり、答えが見えてくる日。その大切な発見を、まずはしっかりと心の中でかみしめてみましょう。「よし、これからどう進んでいこうかな」と、落ち着いて準備を整えることが、次のステップを成功に導くためのカギになります。