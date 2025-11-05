井上清華アナ、“不屈の精神”で乗り越えたいこと「大変なんです」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、11月5日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“不屈の精神”で乗り越えたいことを語った。



この日、原田葵アナから「井上さんが“不屈の精神”で乗り越えたいこと、なんですか？」と聞かれ、井上アナは「私は、この冬…静電気を乗り越えたいです！」と回答。



そして「先週からバチバチ来てるんですけど、特に、担当のスタイリストさん、2人でいるとすごくて。着替えるときにやっぱり触れるじゃないですか。だから、『バチバチ！』『痛っ！！』『ごめんなさい！』とか言い合ってるんですよ。大変なんです」と語る。



これに原田アナは「これからどんどん静電気ひどくなりますからね。気を付けてください」とコメント。井上アナは「“不屈の精神”で乗り越えましょう」と語った。