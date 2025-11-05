新日本は４日、都内で来年１月４日の東京ドーム大会に関する会見を開いた。同大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）は、既に発表されていた対戦相手のＥＶＩＬと共に登壇。ＮＥＶＥＲ無差別級王者でもある極悪レスラーが急きょベルトを懸けることをぶち上げたため、デビュー戦がいきなりタイトルマッチに変更された。また、大会の模様はテレビ朝日で当日２２時１５分から放送されることも決まり、プライム時間帯（１９〜２３時）での地上波放送は約２４年ぶりとなる。

プロレス初戦でいきなりベルト奪取のチャンス到来だ。ウルフは「（入団発表から）半年で培ってきた技術、体力、そしてプロレスに対する思い全てをぶつけて勝利したい」と決意表明。一方、ＥＶＩＬは持参したＮＥＶＥＲのベルトに金色のスプレーを噴射する暴挙に出て、「見ろ！これは金メダルやな。そして俺がプロレス界の金メダリストだ。グリーンボーイ、お前もそう思うだろ」と挑発した。

ウルフは相手のペースに乗らず「五輪で優勝した金メダリストは僕です」とポケットから本物の金メダルを取り出し、「今の僕にとって持っていても仕方のないもの。今、目指すべきはプロレスなので」と、裸一貫の覚悟を示した。

ただ、極悪レスラーの耳には届かず「俺のことを金メダリストじゃないっていうことはイコール、ベルトをリスペクトしていない、イコール新日本のこともリスペクトしていないってことだな。お前はやっぱり内心、五輪の金メダルの方が上だと思ってんだろ。この売名野郎が！お前は売名の金メダリストだ」と強引にまくし立て、「お前、デビュー戦にビビってんじゃねえの？さらにプレッシャーを掛けてやるよ。このＮＥＶＥＲを懸けたタイトルマッチにしてやるよ」と提案。「俺に喧嘩売ったことを後悔させてやる」と高笑いした。

想定外の展開に巻き込まれたウルフだが、デビュー戦でベルト奪取となれば団体初の快挙となる。ただ、ＥＶＩＬ率いる悪徳集団ハウス・オブ・トーチャーの介入や凶器攻撃など、柔道時代にはあり得ない事態も見込まれるが、超大型ルーキーは「（相手の反則も）想定している。やってきたこと全てをマットの上で表現できれば」と自信をみなぎらせた。