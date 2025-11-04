『べらぼう』二人の固い絆が切れた──歌麿にとっての”招かれざる客”は愛する蔦重だった…【前編】

「それ 借金のかたに俺を売ったってこと？」

身勝手な仕事の進め方をする蔦重（横浜流星）に、忸怩たる思いを抱いていた歌麿（染谷将太）が思わず放った言葉。

デリカシーのない蔦重に対し、「それを歌麿に頼んではいけないよ！」と心の中で突っ込んだ人も多かったのでは。

大河べらぼう第42回の副題は『招かれざる客』。1年間、視聴者を感動させたり、逆にハラハラさせたりしてきたこのドラマも、終わりが近づき、徐々に不穏な空気が漂ってきました。

今回のドラマのテーマは、さまざまな「招かれざる客」。人の運命を大きく変えていく「客」とは……厳しい展開となってきた第42回を振り返りながら考察してみました。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

誰にとって、誰が「招かれざる客」なのか

『招かれざる客』とは、不穏で意味深なタイトルでしたね。いったい、「誰にとって、誰が招かれざる客」なのか。

たとえば……

松平定信（井上裕貴）にとっては、「オロシャの船」。

蔦重にとっては、歌麿の心情を惑わせる、西村屋（西村まさ彦）と二代目で鱗形屋（片岡愛之助）の次男・万次郎（中村莟玉）。

耕書堂にとっては、「歌麿の美人大首絵に観相学用語を入れるな！」と、クレームを付けに来た観相家（田中裕二）。さらに、絵が爆売れした影響で物価があがり「ふたたび“田沼病（贅沢をする）の再現か」と懸念する松平定信（井上祐貴）による「絵に娘の名前を入れるのは禁止」令。

このように、歌麿にとっての「招かれざる客」は“二人”でした。

歌麿の美人画が爆売れしたおかげで、「これは商機！」と大量に看板娘のいる商人から注文を受けて、「これ全部描いてくれ」と発注を押し付ける蔦重。大量生産の無理筋な仕事は、「招かれざる客」でしかありません。

さらに加えるなら、歌麿にとっては、蔦重とてい（橋本愛）との間に授かった赤ん坊も「招かれざる客」でした。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

歌麿にとって運命を変えた「招かれざる客」

蔦重にとってはチャンスでも、歌麿には「招かれざる客」でしかない、美人画の大量発注。

たしかに、蔦重にとっては大切なチャンスです。お上に身上半減の処罰を受けた後、本や絵が売れて少しは取り戻せたものの、まだまだ店の懐事情は厳しく、もっと大ヒット作品を売る必要がありました。

そこで、店頭で、歌麿の絵を購入してくれたお客にサインをする歌麿の肩を抱き、「これから、もっと江戸中の美人画を描いてもらう！」と店頭でアピールします。

「え？そうなの？」と、顔をしかめる歌麿。肩を抱かれてちょっと避けるそぶりも。蔦重への複雑な気持ちも、急逝した“おっかさん”こと、つよ（高岡早紀）に胸に秘めた気持ちを語り、「あんたも私の息子だよ」といってもらい、“蔦重とは本当に兄と弟になれた”……と、心が落ち着いたかと思えたのですが。

そのつよが亡くなり、心が揺れるようになったのかもしれません。

「聞いていないよ！」と言いたそうな、複雑な表情でしたね。SNSでは「歌麿の好意を利用して金儲けだけに走った」「そういうところだよ！蔦重」……と非難する声もみかけました。

蔦重は、たしかに、耕書堂を建て直すために儲かる作品が欲しいことには間違いありません。けれども、唐丸時代からの約束「俺がお前を当代一の絵師にする」も、叶えようという気持ちも忘れていません。

「今、江戸で（商売人相手に）これだけの大量の絵を受ければ、歌麿の名は必ず当代一の絵師として広まる」と分かっているので、負担がかかるのは承知の上で依頼しています。

けれども、その気持ちは歌麿との間でかなりの温度差が……。

もちろん、歌麿にも絵師として成功したい欲もあったでしょう。けれど、本心は、つよに語ったように「蔦重と二人で仕事をして作品を残す」「二人で綺麗な（せみのような）抜け殻を残したい」ということ。この想いは、蔦重には分からないでしょう。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「もっと自分と向き合ってほしい」という願い

大量の絵の発注をしに、歌麿の家を訪れる蔦重。「俺一人では無理」と怒る歌麿に、「この際、弟子に描かせてはどうだ？」と言います。弟子にあらかた描いてもらい直すところは直し、名前だけいれれば立派な歌麿の作品だ。と。

これは、こだわりの強い歌麿にとっては言われたくない言葉だったでしょう。かなり険しい表情になります。

歌麿は、長年の付き合いの絵師・北尾重政（橋本淳）に「弟子に描かせることはどう思うか？」と相談しました。重政先生は、多くの弟子を育ててきているだけあり「昔、発注が多くて手が回らないときは頼んでいたよ。そのほうがあいつらも喜ぶしな」と、自分の経験を話します。

実際に、本屋の息子に生まれ数多くの弟子の面倒を見てきた重政なだけに、歌麿のアーティストとしてのこだわりもわかるが、蔦重が売り手として「今が売り時！無理を承知で大量に売って、耕書堂の名前と絵師・歌麿の名前を江戸中に広めたい」と考える気持ちも理解できるのでしょう。

北尾重政。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

すれ違う蔦重の思いと歌麿の思い

重政先生の言葉を聞いて“自分は身勝手なんですよね。一点一点を心を込めて大切に描きたい” “蔦重…本屋にもっと自分と向き合ってほしい”と言う歌麿。

尊敬していた師匠・鳥山石燕（片岡鶴太郎）が亡くなり、妻・きよ（藤間爽子）が亡くなり、頼れる存在だったつよが亡くなり、また一人に戻ってしまった寂しさ。そして、二人で「きれいな作品を残したい」が夢なのに、大量に売ることばかりに夢中になり、作品を（自分のことも）大切にしなくなった蔦重に、寂しさも感じたでしょう。

けれども、歌麿の描いた美人画が売れ、そのおかげでモデルの看板娘がいる店が儲かり、江戸に経済の活気が戻る兆しがでてきたのも事実。

自害した恋川春町（岡山天音）の思い、若い頃から支えてくれた須原屋市兵衛（里見浩太朗）の「もう一度、田沼様のときのような活気ある江戸が見たい」という思い、不景気で衰退していく吉原を救いたいという思い……蔦重も、さまざまなものを背負っているのです。

それは決して、「自分の手柄にしたい！」「自分が儲けたい！」だけではありません。

けれども、「世にため人のため！この思いを叶えなければ」という焦りがあると、リミッターが外れてしまうのが蔦重。もともと、人の思いに鈍感ですが、「俺が頑張らねば！」と暴走して失敗するようなところがあるのでハラハラしますね。すれ違っていく蔦重と歌麿の思い。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

【後編】では、さらに歌麿を追い詰めていく「招かれざる客」を、考察します。