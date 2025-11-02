柔道の講道館杯全日本体重別選手権第1日は1日、千葉ポートアリーナで女子7階級が行われ、78キロ超級は素根輝（パーク24）が初制覇した。

思わず目を覆った。1年3カ月前のパリとは対照的な喜びの涙を千葉の畳で流した。2021年東京五輪女子78キロ超級金メダルの素根（福岡県久留米市出身）が、左膝の負傷で棄権した昨夏のパリ五輪以来となる復帰戦に挑んで頂点に立った。

「最後まで闘い抜けるか不安があったが、気持ちだけは切らさず最後まで集中し闘った」。初戦からゴールデンスコア（GS）にもつれた。決勝の相手は昨年の世界選手権覇者の冨田。実力者相手にも粘りきってGSの末に反則勝ちを収めた。

昨年の9月に患部を手術したが、花の都で金メダルを逃した素根の心は曇った。「柔道をやめた方がいいのか…」。それでも今年6月から打ち込みを再開し「悔しい」の思いがこみ上げた。少しずつ晴れた心や周囲の支えが再起の力となった。

患部は良好も「6割ぐらい」と万全ではない。ただ積み重ねた経験と技術、延長でも衰えない持ち前のスタミナで勝ちきった。完調はまだ先だからこそ期待は膨らむ。「また世界一になりたい」。希代の柔道家が帰ってきた。 （山田孝人）