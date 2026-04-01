イスラエルの国会がイスラエル人を殺害したパレスチナ人には死刑を科す法案を可決し、波紋が広がっています。【映像】イスラエルの刑務所の様子（資料）イスラエル・メディアによりますと、国会が可決した法案はテロ行為でイスラエル人を殺害したとして軍事法廷で有罪となったパレスチナ人に原則、絞首刑を科すものです。採決ではネタニヤフ首相も賛成票を投じました。終身刑に減刑される場合もあるとされていますが、「特