カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が提言『骨盤底筋群を鍛えれば姿勢も印象も大変化！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『第一印象アップ！自分でできる姿勢改善方法』と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、姿勢を良くするために注目すべきポイントを語った。片岡氏は、魅力的な第一印象を作るには姿勢が非常に重要であると強調し、特に骨盤底筋群のトレーニングが効果的だとアドバイスした。
動画内で片岡氏は「姿勢を良くするためにはこちら、骨盤なんですが、骨盤底筋群というこの下の部分です。ここがしっかりと鍛えられているかどうかというのがすごく重要なんです」と骨盤底筋群の重要性を力説。骨盤底筋群が緩んでしまうと、姿勢がきれいにならないだけでなく、「尿漏れだったり、性交痛、生理痛、座っている時に足が開いてしまうなど生活の中でもいろんな不便なことが起きてしまうんですね」と、日常生活に及ぼす影響を具体的に説明した。
さらに「骨盤底筋群をしっかりと鍛えることによって骨盤が安定するため、上にある背骨っていうのはきれいに維持をすることができるようになるんです」と述べ、姿勢改善には不可欠な部位であると解説。「人が日常生活の中でいい姿勢をキープしようとする時に無駄な筋力で支えようとすると疲れてしまいますよね。でもこの一番下の土台がしっかりとしているっていう状態になるだけで、いい姿勢をキープするのが簡単になるんです」と、根本からのアプローチの大切さを強調した。
動画の最後には「ぜひ骨盤底筋群を意識して生活してみてくださいね」と呼びかけ、姿勢改善を目指す人たちを力強く後押しした。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。