【ザノースフェイス】アウトドアと街をつなぐ万能サコッシュ！軽量＆高耐久なバッグがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【ザノースフェイス】必要なものだけを軽快に持ち歩く！ミニマル志向のショルダーバッグがAmazonで販売中！
キャンプ時の小型ギアを効率よく収納し携行できる、1リッターサイズのミュゼット。素材には、優れた耐水性と耐久性を誇る、600デニールリサイクルポリエステルTPEラミネートファブリックを使用。留め具には、栓抜きとしても使えるアルミフックを採用。フロントポケットは、外側からも内側からもアクセスできる仕様。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
1リットル容量ながら高い収納力を備え、キャンプやフェス、ちょっとした外出にぴったりのコンパクトバッグとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
内外にメッシュポケットやハンマーループを装備し、ギアの整理や持ち運びをスマートにこなす設計が魅力となっている。
リサイクルポリエステル素材にTPEラミネート加工を施した高耐久仕様で、アウトドアにも対応するタフな作りが特徴。
→【アイテム詳細を見る】
テント内ではオーガナイザーとして吊るして使用できるなど、アウトドアユースを想定した実用的な工夫が詰まっている。
【ザノースフェイス】必要なものだけを軽快に持ち歩く！ミニマル志向のショルダーバッグがAmazonで販売中！
キャンプ時の小型ギアを効率よく収納し携行できる、1リッターサイズのミュゼット。素材には、優れた耐水性と耐久性を誇る、600デニールリサイクルポリエステルTPEラミネートファブリックを使用。留め具には、栓抜きとしても使えるアルミフックを採用。フロントポケットは、外側からも内側からもアクセスできる仕様。
→【アイテム詳細を見る】
1リットル容量ながら高い収納力を備え、キャンプやフェス、ちょっとした外出にぴったりのコンパクトバッグとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
内外にメッシュポケットやハンマーループを装備し、ギアの整理や持ち運びをスマートにこなす設計が魅力となっている。
リサイクルポリエステル素材にTPEラミネート加工を施した高耐久仕様で、アウトドアにも対応するタフな作りが特徴。
→【アイテム詳細を見る】
テント内ではオーガナイザーとして吊るして使用できるなど、アウトドアユースを想定した実用的な工夫が詰まっている。