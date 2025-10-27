【HERA】韓国発ラグジュアリーブランドが恵比寿＆新宿に常設オープン♡

韓国・ソウル発のラグジュアリービューティーブランド【HERA（ヘラ）】が、ついに東京・恵比寿と新宿に常設オープン！1995年の誕生以来、ソウルカルチャーを反映した洗練の美を発信してきたHERA。今回の出店で、人気ファンデーションやグロスなどブランドの代表製品を直接手に取れるチャンスが拡大します♡オープンを記念したスペシャルギフトにも注目です。

HERAが贈る“ソウルビューティー”が日本でさらに拡大

アモーレパシフィックジャパンが展開する【HERA】は、2025年10月28日(火)に「イセタン ミラー アトレ恵比寿店」、10月30日(木)に「イセタン ミラー ルミネ新宿店」に常設オープンします。

これにより、日本ではルミネ池袋店・新丸の内ビルディング店・ルミネ大宮店に続き、合計5店舗での展開に。洗練されたパープルを基調とした店内では、HERAの世界観を五感で体験できます。

オープンを記念して、HERA製品を1点以上購入した方に「HERAオリジナルシルバーミニポーチ」を先着でプレゼント♪（※雑貨を除く、※おひとり様1点限り、※なくなり次第終了）

【fwee】神戸に初上陸♡話題の下地「スパグロウUVトーンアップベース」登場！

韓国でも大人気！HERAを代表するアイテムたち

価格：6,380円（税込）

まず注目は、ブランドを象徴する「ブラック クッション ファンデーション」。

薄膜なのにカバー力が高く、自然なツヤ肌を演出。洗練されたセミマット仕上げで、長時間崩れにくいのが魅力です。

容量：15g／SPF34・PA++／全8色（日本限定1色）

価格：6,380円（税込）

続いて「リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション」は、光を纏ったような透明感と立体感を叶える逸品。ダブルフィルター構造で均一な仕上がりに。

容量：15g／SPF40・PA++／全6色（00N1 ダイヤは紫外線防止効果なし）

価格：4,400円（税込）

さらに「センシュアルヌードグロス」は、ふっくらとした立体感とナチュラルなツヤが魅力。ひと塗りで上品な口元を演出します。

容量：5g／全8色（#52 テイストは日本限定色）

新店舗の詳細＆オープン情報

【イセタン ミラー アトレ恵比寿店】

期間：2025年10月28日(火)

場所：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 本館5階

営業時間：10:00～21:00

【イセタン ミラー ルミネ新宿店】

期間：2025年10月30日(木)

場所：東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2階

営業時間：11:00～21:00

※営業時間は各施設の公式サイトをご確認ください。

HERAで体験する、新しい“ソウルビューティー”♡

韓国の最前線で生まれた美の哲学を日本でも体感できるチャンス。HERAの洗練された世界観と、確かなクオリティを誇る製品たちは、日常のメイクに自信と輝きを与えてくれます。

恵比寿と新宿の新店舗で、自分だけの“ソウルビューティー”を見つけてみてはいかがでしょうか♪