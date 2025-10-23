広島・新井貴浩監督（48）が22日、都内で開かれたスカウト会議に参加し、12球団最速でドラフト1位指名を公表した創価大・立石正広内野手（21）について「競合してもいく価値のある選手。力で縁をたぐり寄せたい」と宣言した。近未来の4番候補は今秋ドラフトの目玉でもあり、複数球団による競合は必至。逸材の獲得なるか。運命のプロ野球新人選手選択会議は23日、午後4時50分から都内のホテルで開かれる。

23日のドラフト会議を前に、都内のホテルで約2時間にわたって開かれた最終のスカウト会議。4年連続で参加した新井監督は、3年連続12球団最速で1位指名を公表した創価大・立石について初めて言及し、実力を高く評価した上でラブコールを送った。

「大学生の内野手でNo・1の選手。スケールの大きさを感じるし、4番を打てる素材だと思う。たくさん（の球団と）競合すると思うけど、競合してもいく価値のある選手だなと思います」

指揮官は早くからその才能にほれ込んでいた。長打力と確実性を併せ持ち、球団が「近い将来の4番候補」と位置づける世代No・1スラッガー。俊足と強肩の持ち主で、三塁や二塁など内野の複数ポジションを守れる万能性も魅力だ。

実績も申し分ない。高川学園（山口）では3年夏の甲子園に出場し、小松大谷戦でバックスクリーンへアーチをかけた。創価大へ進み、2年春の東京新大学リーグで3冠王を獲得。通算15本塁打を放ち、大学日本代表でも中軸を担った。

そんな逸材だけに複数球団で争奪戦になるのは必至の情勢だ。新井監督にとっては3年連続のクジ引き抽選。スカウト陣から「頼みます、頑張ってください…と言われた。本当は担当スカウトにいってもらいたいけどね」と苦笑した上で、意気込みを口にした。

「（今年も）ゲン担ぎはしません。良いご縁があるように祈りたい。力で、縁をたぐり寄せたいと思います」

初抽選に臨んだ23年は、楽天と競合した青学大・常広の当たりクジを右手で引き当て、「ヨシッ」と絶叫してガッツポーズ。同じ右手でクジ引きに臨んだ昨年は、5球団が競合した明大・宗山を楽天に引き当てられた。

「もちろん、右手で（引きま）す」

引き当てれば、日本人4番打者の育成という課題が一気に解消できる可能性がある。現役時代に数々の実績を築いた利き腕で、2年ぶりの歓喜をたぐり寄せるか。運命のドラフト会議に注目だ。（江尾 卓也）

〇…約2時間に及んだスカウト会議では、どの選手がどの順位で残っているか…や、他球団の指名をシミュレーションしながら、10人のドラフト指名候補を映像で確認した。田村恵スカウト部長の見立てによると、1位指名を公表した立石には「少なくとも4球団は来そう」。松田元（はじめ）オーナーは「走攻守がそろい、長打力もある。（新井）監督が欲しいと言っている核になり得る選手」と改めて高評価した。