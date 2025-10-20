“世界のデザート”を詰め合わせハーゲンダッツ アソートボックスが新発売♪

2025年10月21日(火)より、ハーゲンダッツ アソートボックス「世界のデザート セレクション (クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)」が期間限定で新発売!フランス、ベルギー、イタリアのデザートの味わいをアイスクリームで表現したアソートボックスです。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

世界のデザートをアレンジ♪

価格:1,074円(希望小売価格：消費税込み)

今回発売されるハーゲンダッツは、秋冬にぴったりな濃厚な味わいの世界のデザートを厳選し、ハーゲンダッツならではのアイスクリームとして詰め合わせたアソートボックスです♪

2025年2月にも”世界のデザート セレクション”は販売されていてコーヒーグラニータ・苺のブランマンジェ・ニューヨークチーズケーキの3種類でしたが、今回はクレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミスになっています!

クレームブリュレ



フランス発祥のデザート”クレームブリュレ”をイメージしたアイスクリーム。カスタードアイスクリームにカラメルチップが混ぜ込まれています。

卵のコクがたっぷり感じられるアイスクリームにカリカリ食感のカラメルチップがアクセントになっています♪噛むたびにカラメルの苦みが口の中で広がります。

濃厚でまろやかなカスタードアイスクリームとほろ苦いカラメルの風味が合わさり、まさにクレームブリュレのようなアイスクリームです♪

ベルギーショコラ

ベルギー産チョコレートを100％使用した”ベルギーショコラ”のアイスクリーム。

トッピングやソースなどは入っていないシンプルなチョコレートのアイスクリームになっています!

濃厚なカカオの風味がしっかり感じられ、ビターでほろ苦い味わいです。カカオの酸味、苦み、渋みのバランスが良く、ほどよくミルク感があり、カカオ本来の風味を楽しめるアイスクリームです♪

ティラミス



世界的に有名なイタリアのデザート”ティラミス”をイメージしたアイスクリーム。

マスカルポーネアイスクリームにエスプレッソソースが混ぜ込まれていて、エスプレッソソースにはココアが加えられているんだとか。リッチな味わいのマスカルポーネアイスクリームに、ほんのりエスプレッソソースのほろ苦さが感じられます。

エスプレッソソースはたっぷり入っていますが苦みは強くなく、マスカルポーネアイスクリームのコクがしっかり楽しめるアイスクリームになっています♪

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

クレームブリュレ

味:★★★☆☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★★☆

食感:★★★★★

ベルギーショコラ

味:★★★★★

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★★★

食感:★★★★☆

ティラミス

味:★★★★☆

見た目:★★★★☆

コスパ:★★★★★

カロリー:★★★★★

食感:★★★★☆

1つのボックスで3種類のデザートを楽しめるハーゲンダッツのアソートボックス。ぜひ食べ比べして、お気に入りの味を見つけてみてください♪

商品情報



クレームブリュレ

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、カラメルチップ（砂糖、植物油脂）、カラメルパウダー／バニラ香料、（一部に乳成分・卵を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml

エネルギー:179kcal

たんぱく質:3.0g

脂質:12.3g

炭水化物:14.0g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

ベルギーショコラ

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、チョコレート、卵黄、ココアパウダー／植物レシチン、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml

エネルギー:162kcal

たんぱく質:3.3g

脂質:10.1g

炭水化物:14.5g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

ティラミス

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、エスプレッソコーヒーソース（ココアパウダー入り）、マスカルポーネチーズ、卵黄／安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml

エネルギー:163kcal

たんぱく質:2.8g

脂質:10.6g

炭水化物:14.2g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。