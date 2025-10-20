“世界のデザート”を詰め合わせハーゲンダッツ アソートボックスが新発売♪
2025年10月21日(火)より、ハーゲンダッツ アソートボックス「世界のデザート セレクション (クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)」が期間限定で新発売!フランス、ベルギー、イタリアのデザートの味わいをアイスクリームで表現したアソートボックスです。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪
世界のデザートをアレンジ♪
価格:1,074円(希望小売価格：消費税込み)
今回発売されるハーゲンダッツは、秋冬にぴったりな濃厚な味わいの世界のデザートを厳選し、ハーゲンダッツならではのアイスクリームとして詰め合わせたアソートボックスです♪
2025年2月にも”世界のデザート セレクション”は販売されていてコーヒーグラニータ・苺のブランマンジェ・ニューヨークチーズケーキの3種類でしたが、今回はクレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミスになっています!
BTS・JINがアンバサダー♡IGINの新フレーバー「SANGKOM」日本で発売開始
クレームブリュレ
フランス発祥のデザート”クレームブリュレ”をイメージしたアイスクリーム。カスタードアイスクリームにカラメルチップが混ぜ込まれています。
卵のコクがたっぷり感じられるアイスクリームにカリカリ食感のカラメルチップがアクセントになっています♪噛むたびにカラメルの苦みが口の中で広がります。
濃厚でまろやかなカスタードアイスクリームとほろ苦いカラメルの風味が合わさり、まさにクレームブリュレのようなアイスクリームです♪
ベルギーショコラ
ベルギー産チョコレートを100％使用した”ベルギーショコラ”のアイスクリーム。
トッピングやソースなどは入っていないシンプルなチョコレートのアイスクリームになっています!
濃厚なカカオの風味がしっかり感じられ、ビターでほろ苦い味わいです。カカオの酸味、苦み、渋みのバランスが良く、ほどよくミルク感があり、カカオ本来の風味を楽しめるアイスクリームです♪
ティラミス
世界的に有名なイタリアのデザート”ティラミス”をイメージしたアイスクリーム。
マスカルポーネアイスクリームにエスプレッソソースが混ぜ込まれていて、エスプレッソソースにはココアが加えられているんだとか。リッチな味わいのマスカルポーネアイスクリームに、ほんのりエスプレッソソースのほろ苦さが感じられます。
エスプレッソソースはたっぷり入っていますが苦みは強くなく、マスカルポーネアイスクリームのコクがしっかり楽しめるアイスクリームになっています♪
【アイスマニア】ちゃんれいの評価
クレームブリュレ
味:★★★☆☆
見た目:★★★☆☆
コスパ:★★★★★
カロリー:★★★★☆
食感:★★★★★
ベルギーショコラ
味:★★★★★
見た目:★★★☆☆
コスパ:★★★★★
カロリー:★★★★★
食感:★★★★☆
ティラミス
味:★★★★☆
見た目:★★★★☆
コスパ:★★★★★
カロリー:★★★★★
食感:★★★★☆
1つのボックスで3種類のデザートを楽しめるハーゲンダッツのアソートボックス。ぜひ食べ比べして、お気に入りの味を見つけてみてください♪
商品情報
クレームブリュレ
▼原材料
クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、カラメルチップ（砂糖、植物油脂）、カラメルパウダー／バニラ香料、（一部に乳成分・卵を含む）
▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml
エネルギー:179kcal
たんぱく質:3.0g
脂質:12.3g
炭水化物:14.0g
食塩相当量:0.1g
(推定値)
ベルギーショコラ
▼原材料
クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、チョコレート、卵黄、ココアパウダー／植物レシチン、バニラ香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）
▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml
エネルギー:162kcal
たんぱく質:3.3g
脂質:10.1g
炭水化物:14.5g
食塩相当量:0.1g
(推定値)
ティラミス
▼原材料
クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、エスプレッソコーヒーソース（ココアパウダー入り）、マスカルポーネチーズ、卵黄／安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵を含む）
▼栄養成分 [1個当たり] 容量 70ml
エネルギー:163kcal
たんぱく質:2.8g
脂質:10.6g
炭水化物:14.2g
食塩相当量:0.1g
(推定値)
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。