Nike×レゴ®初コラボ！遊び心溢れるスニーカー＆限定アイテム

Nikeとレゴ®が夢の初コラボレーション♡ 遊び心あふれるスニーカーとアパレルが登場し、子どもから大人まで注目の的です。カラーブロックを彷彿とさせるデザインは、街でも公園でも目を引くこと間違いなし♪ スニーカーは軽量でクッション性も抜群、価格は税込16,500円から。公式オンラインストアと限定店舗で販売中です。

レゴ®ブロックを思わせるデザイン

今回のコラボスニーカーは、レゴ®のカラーブロックをイメージしたカラフルなデザイン♡

アッパーのパネルやシューレースに遊び心を効かせ、履くだけでコーデが華やかに。子ども向けモデルは17cm～25cm、大人向けモデルは25cm～30cmまで展開。

価格は税込16,500円～で、街中でもSNS映えする一足です。

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

軽量＆クッション性で快適な履き心地

Nikeならではの軽量ソールと優れたクッション性で、長時間歩いても疲れにくい設計♡

さらに耐久性のある素材を使用しており、屋外での遊びや通学・お出かけにもぴったりです。限定アパレルや小物も登場しており、セットでコーディネートするとさらに楽しい♡

公式オンラインストアで購入可能です。

公式オンラインと限定店舗で発売

Nike G.T. Cut 3 x LEGO®コレクション

Nike Dunk LOW x LEGO®コレクション

Nike×レゴ®のコラボモデルは、全国の一部Nike直営店と公式オンラインストアで限定販売♪

大人も子どもも楽しめるサイズ展開で、プレゼントにもおすすめです。価格は税込16,500円～、サイズによって異なります。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

Nike×レゴ®で遊び心ある足元を

Nike×レゴ®の初コラボスニーカーは、見た目の可愛さだけでなく、軽量＆クッション性を兼ね備えた実用性も抜群♡

大人も子どもも楽しめるカラフルデザインで、街でも公園でも注目間違いなしです♪ 価格は税込16,500円～。

公式オンラインストアと限定店舗で展開中、数量限定なのでお早めにチェックしてみてください。