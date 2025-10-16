力んで見えないキレイな服 「ラフなコンサバ」の作り方





「ゆるくてキレイ」の作り方

「ラクなのにキレイ」な「疲れないオシャレ」の秘訣。ゆるい＝ラフじゃない「シンプルで上品」。そんな、理想的なスタイリングをかなえる方法を実例でご紹介。







ゆったりではなく「縦に落ちる素材」を活用する

ルーズ＝オーバーサイズとは限らない。薄手のニットやサテンなど、くたっと縦落ちする素材を合わせれば「力みなくキレイ」な印象に。すべてやわらかい素材だから、キレイめな服だけでまとめても堅苦しく見えない。 茶ニットベスト／HER. 茶カーディガン／THE SHINZONE グレースカート／プルミエ アロンディスモン







上下のシルエットに差をつけて、ボディラインにメリハリを生む常套手段。これからはリブニットやカーディガン、ジャケットに置き換えて、旬のワイドシルエットパンツのトップスは「短くコンパクトに」することで、スタイル・バランスUPを両得。メリハリの効いたシルエットで、ぼやけて見えがちなワントーンも攻略。 グレーニットトップス／styling モカパンツ／SACRA（インターリブ）







