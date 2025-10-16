Mrs. GREEN APPLE（以下「ミセス」）が、10月16日20時、YouTubeで「大切なお知らせ」を公開する。活動休止の噂も流れるなか、過去には「重大発表」で炎上した芸能人も。はたして今回の内容はーー。

「10月14日、ミセスは16日20時からYouTubeで生配信をおこなうことを公式サイトで発表しました。翌15日にはその配信アドレスを公開。アクセス可能なこのページにはすでに多くのファンが訪れ、チャット機能を通じて《解散やめてね》《ハッピーな報告でありますように》《休止かな…》といった声を投稿しています」（芸能記者）

ファンが不安を募らせる一因は、10日に「デイリースポーツ」が活動休止の噂が業界内で流れているという趣旨の記事を報じたことが影響しているという。

「今年7月にリリースしたデビュー10周年記念ベストアルバム『10』を節目に、ボーカル・ギターの大森元貴さんがソロ活動に専念するため、再び活動休止に入るのではないかという観測です。ミセスはデビュー5年を記念したベスト盤『5』で『フェーズ1完結』を宣言し、約2年の活動休止に入った過去がありますからね」（同）

今年のミセスは6カ月連続でシングルを発表。初の韓国単独公演や10万人を動員した野外ライブ、10月末からは55万人動員予定の5大ドームツアーと、超過密スケジュールを渡り歩いている。

また、映画『#真相をお話しします』やNHK連続テレビ小説『あんぱん』で好演した大森をはじめ、メンバーの個人活動も充実している。そんないつ休止してもおかしくない状況のなか、X上には、

《これでただの宣伝だったらかなり印象悪い》

《たいしたニュース価値もないものを「大切なお知らせ」や「続報」などとして、消えていった人たちをこのグループは知らないのだろうか》

という厳しい声も寄せられている。

「背景には “重大発表” で炎上した芸能人の前例があります。

2023年、YouTuberのHIKAKINさんは1週間の活動休止を発表。休止あけに “重大発表” をお伝えすると煽ったものの、蓋を開ければブランド立ち上げとカップラーメンの販売を告知するものでした。引退などを心配していたファンからは、当時『肩透かしをくらった』との声があがりました。

2018年には人気デュオ・ゆずが公式サイトで『今後の活動について重要なお知らせがあります』と予告。解散かと不安になるファンが続出しましたが、実際は弾き語りドームツアーの発表でした。『炎上商法とやってることが同じ』と批判を浴びる結果となったのです」（芸能プロ関係者）

今回のミセスの発表も、こうした事例の二の舞にならなければいいが……。

「YouTubeチャンネルの概要欄に『#MGA_MAGICAL10YEARS』というタグがついています。これは11月28日に2本同時公開される映画のタイトルですから、映画の詳細発表である可能性が高い。ただし、映画の宣伝だけで終われば、不安を煽った末の宣伝かと反発を招く恐れもありますね」（前出・芸能プロ関係者）

はたして真相やいかにーー。