まるで日本そっくり…！「少数与党」フランスの政治が”前代未聞の混迷”を極めている理由

日本では、公明党が連立政権から離脱し、政界は混迷を極めている。自民党新総裁に選出された高市早苗が国会で首班に指名されるか否かも不明になってきた。野党が統一候補を擁立すれば、政権交代となる。

一方、フランスのマクロン政権も少数与党で、政権2期目に入って、もう五人目の首相という有様で、政治が前に進まない。

民主主義は大きな試練に立たされている。

【前編記事】『「連立離脱は驚きを禁じ得ない」なぜ公明党・斉藤鉄夫代表は高市に“三行半”を突き付けたのか』よりつづく。

少数与党のフランスも苦労

フランスのマクロン大統領も、日本と同様な少数与党で政権運営に苦労している。フランス国会が、マクロン与党の中道と、左翼と、極右の三勢力に分断されているからである。お互いに政策が真っ向から違い、妥協する気も無い。

大統領と首相が存在するフランスの政治制度を簡単に説明しておく。

フランス第五共和制は、アメリカの大統領制とは異なり、日本やイギリスのように首相がいる議院内閣制の要素も取り入れた。直接国民による選挙で選ばれた大統領は、首相の任命権を持つが、首相は議会多数派の代表がなる。なぜならば、もし大統領が議会多数派の決定とは異なる政治家を首相に任命すれば、国会で不信任されるので、大統領は議会多数派から首相を選択えざるをえないのである。

第五共和制を創設したドゴールは、安定した多数派を国会に持っていたので、首相が大統領と対立する会派から選ばれることは想定していなかった。ところが、1980年代以降、そのような理想的な状況は終わり、大統領と首相が対立する会派から選ばれるという事態が生まれたのである。

1986年3月〜1988年5月のミッテラン大統領（社会党）・シラク首相(保守の共和国連合)、1993年3月〜1997年6月のミッテラン大統領・バラデュール首相（共和国連合）・ジュペ首相（共和国連合）、1997年6月〜2002年5月のシラク大統領・ジョスパン首相（社会党）という組み合わせである。これを、保革共存（コアビタシオン）と呼んだ。

昨年7月に、国民議会の選挙が行われたが、結果として、保革共存ではなく、左翼連合、中道の与党連合、極右の国民戦線（RN）の3つの勢力が拮抗する状況となった。この3政治勢力は政策的に対立し、協力しないので、多数派の形成は不可能なのである。

5人目の首相

マクロン政権が少数与党となったのは、財政再建を実現するために、厳しい緊縮政策を断行し、国民に批判されたからである。

具体的には、労働者の解雇を容易にしたり、年金支給開始年齢を62歳から64歳に引き上げたりしたので国民に不評で、格差の拡大に反発した市民が「黄色いベスト」運動を展開したことは記憶に新しい。

少数与党のマクロンは新首相の任命に苦労することになり、何とか9月5日に、旧ドゴール派で保守の共和党に属する73歳のミシェル・バルニエを首相に任命したのである。しかし、この人事に、第一党の左派連合は猛反発し、マクロンの大統領辞任を求めた。

バルニエは、財政赤字を削減すべく、2025年度予算について緊縮予算案を提出したが、12月4日の国民議会で、最大勢力である左翼連合が提出した内閣不信任案に、極右のRNも賛成したため、331票の賛成で可決され、バルニエ内閣は、第5共和制で最短の3ヵ月弱で退陣した。

マクロンは、12月13日、後任に、与党連合の1角を占める中道政党「民主運動」のフランソワ・バイル党首を指名した。バイルもまた、財政再建路線を継続した。新型コロナ対策やインフレ対策などで財政赤字が増えたため、年金支給額の抑制などの緊縮政策を採用したが、これに国民が猛反発した。9月にバイル内閣も短命で終わり、後任に、マクロンはセバスチャン・ルコルニュ国防大臣（39歳）を指名した。2期目のマクロン政権では、実に5人目の首相である。

ルコルニュは5日に組閣を完了したが、翌日の6日に総辞職した。議会運営の見通しが立たないというのが、その理由である。

来年度予算案の国会提出期限は10月13日であり、年内に成立しない可能性がある。

マクロンは、辞任したルコルニュを10日に首相に再任した。マクロンは、野党への協力呼びかけを行っている。社会党が歩み寄る可能性はあるが、極右のRNは解散総選挙を求めている。

選挙制度との関連

議会の構成は、選挙制度にも関連がある。単純化して説明すれば、イギリスに代表される小選挙区制は、二大政党制につながりやすい。逆に、比例代表制は小党分立をもたらす傾向がある。そのような特色から、多くの国では、両制度を組み合わせた選挙制度を採用している。日本がそうである。

フランスは2回投票制で、1回目の投票で過半数を制する候補がいないときには、決選投票となる。これも、小選挙区制と比例代表制の双方の効果をもたらす。

しかし、両国とも、少数与党という状況になっている。つまり、選挙制度よりも政策、争点などが大きな意味を持ったのである。

緊縮財政など、国民に我慢を強いる政策は人気がない。民主主義は、この欠点をどのように克服するのであろうか。

【こちらも読む】『「夫の世話が一番こたえます」高市早苗が総裁選前に漏らした《介護の苦労》…「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって」』

【こちらも読む】「夫の世話が一番こたえます」高市早苗が総裁選前に漏らした《介護の苦労》…「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって」