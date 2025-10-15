【東京ミッドタウン】無料で楽しめる“UCC×タカラトミーアーツ”巨大ガチャカフェ「UCCカプセル珈琲店」登場！

“ガチャを回すだけでコーヒーとお菓子のマリアージュが楽しめる”──そんな夢のようなカフェが期間限定で登場。UCC上島珈琲と今年日本上陸60周年｢ガチャ®｣を展開するタカラトミーアーツがコラボした｢UCCカプセル珈琲店」が、東京ミッドタウン（六本木）に10月13日（月・祝）までオープンしていました。しかも体験はすべて無料。巨大ガチャを回して、自分だけのコーヒータイムを楽しめる注目イベントです。

ガチャを回してコーヒーが決まる!”珈琲ガチャカフェ”誕生

｢UCCカプセル珈琲店｣では、まず“コーヒーガチャ”を回して出た番号のカプセルを抽出。

さらにその番号に合わせて“お菓子ガチャ”を回すと、コーヒーにぴったりのスイーツが登場します。

全12種類のコーヒーと4種類のお菓子の組み合わせで、マリアージュはなんと48通り。

どんな味わいに出会えるかはあなたの運次第。

ランダムだからこそ、普段選ばない味との“新しい出会い”が生まれます。

高さ2m超えの”巨大珈琲ガチャ”が登場！

今回の目玉は、タカラトミーアーツ監修による“巨大珈琲ガチャ”。

通常サイズの約20倍という迫力で、まるでアート作品のような存在感です。コインを入れてガチャを回すと出てきたのは「コロンビア」。

その番号のボックスを開けると、相性ぴったりのスイーツカードが入っており、スタッフに渡すとマリアージュスイーツが提供されます。



コーヒー抽出中です。良い香りが漂っています。

今回は｢オレンジレモンのスコーン｣。フルーティーな酸味のコーヒーとの相性が抜群でした。

コーヒー×スイーツ＝48通りのマリアージュ体験

“お菓子ガチャ”から出てくるスイーツは、コーヒーの味わいを引き立てるよう特別にセレクト。

例えば“ラテン系の明るくフルーティーなマイルドさん（ホンジュラス＆コロンビア）”には、軽やかな酸味に合うチョコスイーツが組み合わされています。



偶然の組み合わせでも間違いなしのペアリングが楽しめるのが魅力です。

どんな味に出会えるか、回すたびにワクワクします。

SNS投稿で限定マリアージュセットをゲット！

会場で撮った写真をSNSに投稿すると、ここでしか手に入らない「限定コーヒーマリアージュセット」がプレゼントされます。

筆者はドリップポッド10周年記念カプセル「ローズヒル ブルーマウンテン No.1」をいただきました。

最高等級豆を使った気品ある味わいで、まさに“ジャマイカの王様”と呼ぶにふさわしい一杯。

もう一種類もドリップポッド10周年記念カプセル「サンタクララ グァテマラゲイシャ」も華やかな香りが印象的で、コーヒーの奥深さを感じられます。

投稿するだけで特別なカプセルとお菓子がもらえるのは嬉しいポイント。

UCCカプセル珈琲店

・開催期間: 2025年10月10日(金)～10月13日(月・祝)

・時間: 平日11:00～19:30(L.O.19:00)／土日祝10:00～19:00(L.O.18:30)

・場所: 東京ミッドタウン プラザ1F キャノピー・スクエア(港区赤坂9-7-1)

・アクセス:都営大江戸線「六本木駅」8番出口より直結

東京メトロ日比谷線「六本木駅」直結

千代田線「乃木坂駅」徒歩約3分

・入場料: 無料(テイクアウトも可)

・主催: UCC上島珈琲

・協力: タカラトミーアーツ

まとめ

｢UCCカプセル珈琲店｣は、ガチャを回して“偶然の味わい”に出会える、五感で楽しむ新スタイルのカフェ。タカラトミーアーツとのコラボによる巨大ガチャ演出は必見です。

普段なかなか味比べをする機会がないからこそ、無料で体験できるこの期間はとても貴重です。SNS映えも抜群で、家族でも友人でも楽しめるイベントでした。