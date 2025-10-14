¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Âç½ÂÂÚ¡ª½ÉÅ¨Æ±»Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÎø¡©¥¯¡¼¥ëËâ²¦¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌåÀä¤Î¶»¥¥å¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬ÏÃÂê¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
À¤³¦¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹Ëâ²¦¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤¹¤ëÍ¦¼Ô¡£½ÉÅ¨Æ±»Î¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î·èÀï¤Ç¡¢¤â¤·¤ª¸ß¤¤¤¬¡È¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡½¡½!?
ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ÖÎø¤¹¤ëºÇ½ª·èÀï¡×¤Ï¡¢Í¦¼Ô¤ÈËâ²¦¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦²¦Æ»Å¸³«¤ò¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔºîÉÊ¤À¡£Àï¤¦Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Î»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢Í¦¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¬¤ê¤Ç¾È¤ì±£¤·¡¢¤«¤¿¤äËâ²¦¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É!?¡×¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡Ä¡£¤ª»÷¹ç¤¤¤ÊÆó¿Í¤È¡¢Ãç´Ö¤äËâ²¦¤ÎÂ¦¶á¤Ë¤è¤ëÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤â´Þ¤á¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¾Ð¤¨¤ë¥é¥Ö¥³¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½ª»Ï´Å¡¹¤ÇÎÉ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¡ª
ËÜºî¡ÖÎø¤¹¤ëºÇ½ª·èÀï¡×¤Ï²¦Æ»ÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¿·¤·¤µ¤ËÍê¤é¤º¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤ÎÏÓ»î¤·¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºî¼Ô¤ÎÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇû¤ê¤òÀß¤±¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥¥ã¥é¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ËËÍ¤Î¡Ø¤é¤·¤µ¡Ù¤ò½Ð¤»¡¢Ì¡²èÀ©ºî¤Î´ðËÜ¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤ÏËâ²¦¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌðÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢Ëâ²¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÈÎø¤¹¤ë²µ½÷¤È¤·¤Æ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤½¤¦¡£ºîÉÊ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼É½¸½¤Ç¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤äÉÔ¼«Á³¤µ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¹Í¤¨¤¦¤ë¸Â¤ê°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥é¥¹¥È¤ÇËâ²¦¤¬Í¦¼Ô¤ÎÄó°Æ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¾ìÌÌ¤â¡¢Åö½é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¶¯¤¬¤Ã¤¿É½¸½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÎý¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤ÈËâ²¦¤ÎÃÔÏÃ¤²¤ó¤«¤«¤é·õ¤ò¸ò¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÉáÃÊÉÁ¤´·¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌðÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ëÌ¡²è¤âº£¸å¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Ëâ²¦¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ã»ÊÔ¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÌðÈø¤¤¤Ã¤Á¤ç(@1203Yao)
