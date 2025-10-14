皇居や官庁街を擁する街・千代田区。政治の中心地として知られる一方で、丸の内や大手町など、国内外の有力企業が集まる日本屈指のビジネス街でもあります。そんな千代田区に本社を置く上場企業のなかで、平均年収が特に高いのはどこなのでしょうか？ 上位3社をみていきましょう。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都世田谷区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

千代田区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：地主株式会社（1,915万7,000円）

3位は地主株式会社（東京都千代田区丸の内）。平均年収は1,915万7,000円でした。

2000年設立の同社は、土地だけに投資する独自の不動産ビジネス「JINUSHIビジネス」を展開。建物を持たず、スーパーや介護施設などのテナントと長期契約を結び、安定した借地料収入を得る仕組みが特徴です。取得した土地は金融商品として運用され、機関投資家向けの私募リート「地主リート」や個人向け商品「地主倶楽部」などを通じて提供されています。

事業の収益性が高く、役員報酬も1億円超と経営層へのインセンティブも充実。企業全体として高収益体質を維持していることから、平均年収は業界最高水準となっています。

2位は日本を代表する「総合商社」

2位：三菱商事株式会社（2,090万9,825円）

2位は三菱商事株式会社（東京都千代田区丸の内）で、平均年収は2,090万9,825円でした。

1950年設立の同社は、世界約120拠点を通じて天然ガスや金属資源、食品、モビリティ、電力など多岐にわたる事業を展開する、日本を代表する総合商社です。

単なる貿易仲介にとどまらず、資源開発や流通、消費者向けサービスまで幅広く関与し、川上から川下までのバリューチェーンを構築。グローバルな事業投資とサービス提供を通じて、持続可能な社会の実現にも力を注いでいます。

1位：インテグラル株式会社（2,577万7,000円）

栄えある第1位はインテグラル株式会社（東京都千代田区丸の内）。2007年設立の同社は、独立系のプライベート・エクイティ（PE）ファンドとして、企業の成長支援や事業再編を目的とした投資を行う専門会社です。主に中堅企業へのバイアウト投資を通じて、経営支援や価値向上に深く関与する「ハンズオン型」のスタイルが特徴で、投資先企業の経営に実務レベルで関与しながら、長期的な企業価値の向上を図っています。

平均年収が2,577万7,000円と突出して高水準である背景には、同社が採用する成功報酬（キャリー）制度や、投資銀行や戦略コンサル出身者など高度な専門性を持つ人材が集まっていることなどが挙げられます。

四季報によれば、昨年12月期の業績見込みは前期比約2倍の着地で、大幅増益の同社。高収益体質と成果主義が両立する環境で、プロフェッショナルとしての成長と報酬が直結する企業です。

平均年収1,000万円超がゴロゴロ…ビジネスエリートがひしめく千代田区

千代田区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、インテグラル株式会社を筆頭に、三菱商事株式会社、地主株式会社が名を連ねました。

金融、総合商社、不動産と業種は異なりますが、いずれも専門性と成果主義を軸に、2,000万円前後の超高水準の報酬を実現。TOP10はすべて平均年収1,600万円を超えており、政治とビジネスの中心地である千代田区で、各社がしのぎを削っているようです。