2025年10月1日（水）から、ベーカリー併設の『ロイズ』直営店8店舗限定で、おばけやジャック・オー・ランタンをイメージしたハロウィン限定パンが販売中です。

画像：株式会社 ロイズ コンフェクト

ハロウィンのおばけの形をした可愛らしい『おばけのチョコクリームパン』は、もっちりとした食感の生地でチョコレートクリームを包んでいます。

【商品詳細】

おばけのチョコクリームパン

価格：1個 173円

※イートインご利用の場合は税込価格が異なります。

『ジャック・オー・ランパン』は、ジャック・オー・ランタンをイメージしたかぼちゃ風味のメロンパンです。皮と生地にかぼちゃペーストを練り込まれており、中にはカスタードクリームが入っています。

【商品詳細】

ジャック・オー・ランパン

価格：1個 270円

※イートインご利用の場合は税込価格が異なります。

『モンスターチョコメロンパン』は、ハロウィンのモンスターをイメージしたメロンパン。ココアをブレンドした生地にカスタードクリームをサンドし、クッキー生地やピュアチョコレートでモンスターの顔が表現されています。

【商品詳細】

モンスターチョコメロンパン

価格：1個 324円

※イートインご利用の場合は税込価格が異なります。

詳細情報

ロイズ ハロウィン限定パン

販売店舗：東苗穂店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・ロイズ チョコレートワールド

販売期間：2025年10月1日（水）～各店販売予定数に達し次第、販売を終了

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります

北海道 Likers編集部のひとこと

キュートな表情のハロウィン限定パンがあれば、大人も子どもも盛り上がること間違いなし！

予定販売数に達し次第、販売終了なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

文／ 北海道 Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。