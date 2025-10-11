箱根の自然と繋がる滞在空間「ジオスポット 元箱根」温泉、サウナ、BBQまで丸ごと満喫
【女子旅プレス＝2025/10/11】神奈川県・元箱根に木造建築での宿泊・温泉・プライベートサウナを楽しめる「GEOSPOT MOTOHAKONE」が開業した。
10月11日開業の同施設は、元箱根の自然の中に佇む、全4室のプライベートな宿泊施設。Fumihiko Sano Studioが手がけた温もりある木造建築が特徴で、天然温泉、プライベートサウナ、そして小田原のジビエも楽しめるデッキBBQが揃う。
また、清流・早川でのフライフィッシングや歴史街道「箱根八里」を歩くトレッキングなど、ローカルガイドと連携したネイチャーアクティビティを通じて、箱根の自然と歴史を深く体験できる。
施設は、自然の中で歴史を刻んできた箱根にふさわしい景観を作ることを目指してデザインされたA棟・B棟、C棟（年内オープン）の3棟で構成。
外観には杉材を採用し、時間とともに変化する色や質感が落ち着いた趣を醸し出す。建物は連続して建ち並び、芦ノ湖や駒ヶ岳の自然、そして箱根権現の門前町としての歴史を持つ元箱根の景観と馴染むような存在感。室内も木を主役とし、リビングやベッドルームからは緑豊かな庭を望める。さらに、箱根で活動する作家のアート作品や地域の土を使った左官作品が、訪れる人々を迎える。
滞在の疲れを癒す設備も充実しており、全ての客室で、元箱根温泉を源泉とする単純硫黄泉を楽しめる。坪庭の緑を眺めながらの湯浴みは格別だ。
加えて、全客室の2階に専用のプライベートサウナを設置。水風呂と外気浴ができるテラスも完備し、クナイプ（水療法）と呼吸法を組み合わせたクールダウンを行うヒューマンロウリュなど、科学的根拠に基づいたサウナ体験を提供する。
ウッドデッキに設えられた縁側のような空間では、食材そのものの味わいを楽しむ、こだわりのBBQ体験が可能だ。
グリルレンタル（5,000円／1滞在）を利用して好みの食材を持ち込んでBBQを楽しむことも。
また、小田原の「長谷川ジビエ精肉店」が厳選したジビエや地元野菜を楽しめるBBQセットも予約制で提供する。塊肉や丸ごとの野菜をじっくり焼き上げるスタイルで、素材本来の味わいを堪能できる。
さらに、箱根唯一のブリュワリー「GORA BREWERY」のクラフトビールや、事前予約制でナチュラルワインもオーダーできる。（女子旅プレス／modelpress編集）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根103
交通アクセス：都内より車で約1.5時間、双子茶屋バス停より徒歩4分
客室数：4室（2棟×2室）
定員：1室あたり最大6名
館内設備：ダイニングキッチン、ツインルーム2室（シングルベッド4台）、布団2組、リビングルーム、Wi-Fi、プライベートサウナ、水風呂、テラス、洗濯乾燥機（別途オプション：BBQガスグリル）
駐車場：有り（1室あたり2台）
チェックイン：16:00
チェックアウト：10:00
