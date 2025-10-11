黒猫のくろまるくんが披露した驚きの行動が話題になっています。 開いたドアの上に軽やかにのぼり、見事なバランス感覚で立つ姿に「すごい！」「危なくないの!?」と注目が集まりました。投稿は5.3万回以上表示され、3,900件を超えるいいねが寄せられています。

【写真：白黒猫が見上げる先には……】

扉の上で誇らしげな表情を見せるくろまるくん

Xアカウント「popico」に投稿されたのは、保護猫の黒猫・くろまるくんの見事な“ドアのぼり”。白黒模様のぎゅうちゃんが見上げる先には、なんと扉の上にちょこんと乗るくろまるくんの姿が。幅5cmほどしかない場所で誇らしげに佇む姿は、まるで職人のような風格です。

仲良しぎゅうちゃんは心配で鳴き声をあげる

一方、下から見守るぎゅうちゃんは心配そうに鳴き声をあげていたのだとか。

普段から仲良しの2匹はいつも一緒に過ごしており、ぎゅうちゃんは特にくろまるくんが大好きで離れたくない存在なのだそう。危険な場所でも堂々と立つくろまるくんと、それを気遣うぎゅうちゃんの姿に、多くの人が癒されています。

コメント欄には「ヤマトの配達員から健脚鳶職人に転職ですかにゃん？」「すごいバランス感覚かっこいい」「見事な平均台バランス」といった声が続出しています。

Xアカウント「popico」には、保護猫くろまるくんとぎゅうちゃんの日常をお届けしています。

