¡Ú¥²¥ª¡Û10·î11Æü°Ê¹ß¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡×ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡ª¥Ý¥±¥â¥óÆ±ºÈÇ¤âÂÐ¾Ý
¥²¥ª¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¤Ë¡¢11Æü°Ê¹ß¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·îÆ±ÍÍ¡¢¡ÖNintendo Switch 2 ¹ØÆþ¸¢¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Î¤ßÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï10·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡¡Pokemon LEGENDS Z-A¡¡Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛÂÐ¾Ý¤Ï¡©
¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë2025Ç¯9·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥²¥ª¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½é²ó¥í¥°¥¤¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿GEO ID¤ÈPonta¥«¡¼¥É¤ÎÏ¢·È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê2¡Ë2025Ç¯9·î28¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ê1¡Ë¤Ç¥¢¥×¥ê¥í¥°¥¤¥ó¡¦GEO IDÏ¢·È¤¬´°Î»¤·¤¿Ponta¥«¡¼¥É¤Ë¥²¥ªÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ°÷µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ê3¡Ë²áµî¤Ë¥²¥ª¤ÎÃêÁªÈÎÇä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¸¢ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¡ÖNintendo switch 2 ËÜÂÎ¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¥²¥ª¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖNintendo Switch 2 ¹ØÆþ¸¢¡×¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÛÆü¤Ï10·î10Æü¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï11Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏËÜ¿Í¤Ë¸Â¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢ÀèÃåÈÎÇä¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¸Â¤ê¡¦ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤«1Âæ¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë
¡¦Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¥»¥Ã¥È
¡¦Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡¡Pokemon LEGENDS Z-A¡¡Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È
ÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢10·î11Æü³ÆÅ¹ÊÞ¤Î³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¡£¤Ê¤ª¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÆ±Æü¤Î¸áÁ°7»þ¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
11Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÈÎÇä³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£17Æü°Ê¹ß¤ÎÆþ²ÙÊ¬¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÅ¹Æ¬¤Ç°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¤ÈËÜÂÎ¤Î¥»¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥²¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖNintendo Switch 2¡×¹ØÆþ¸¢ ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¡ÇÛÉÛ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë