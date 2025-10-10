【これガチ？】電話対応中に自撮りを始める女性社員に「本当にこんな人いる？」職場で巻き起こす強烈エピソードにドン引き【作者に聞く】
Webデザイナーのぷく子さん(@pukukoOL)は、過去のさまざまな職場で出会った個性豊かな人々との出来事を漫画にし、ブログで公開している。そのエピソードは「本当にこんな人いる!?」とツッコミたくなるものばかりで、読み応え抜群だ。今回は、ぷく子さんが事務員として働いていたころに遭遇したモンスター社員・マッサンが巻き起こす、強烈なエピソードを紹介する。
社内に電話の着信音が響き渡るなか、本来電話対応が仕事の一環であるはずの事務員・マッサンは、なんと手鏡で自分の顔をうっとり眺めていた――。本作は、そんな実話をベースにしたエピソードである。
マッサンは、ぷく子さんと同じく事務員として勤務していたが、「好き・嫌い」の線引きがはっきりしているのが特徴だ。お気に入りの部長が事業所にやってくると、仕事そっちのけで「部長が来るの待ってたんですよぉ」と甘え声を出しながら駆け寄る。しかし、利用価値がないと判断した人に対しては容赦なく冷たい態度をとるという。
作者のぷく子さんにマッサンについて尋ねると、「ちょっと個性的な性格でいつも周りを振り回すけど、なぜだか憎めない感じの子だ」と答えた。
■他人が褒められるのが嫌い！クレームレベルのトラブルメーカー
一緒に働いていると強烈だったというマッサン。ぷく子さんは、「他人が褒められるのが嫌なタイプなので、取り扱いが大変だ」と話す。社内での言い争いは日常茶飯事であり、なんとお客様にまで同僚の悪口を言ってしまうほどだったという。
クセありまくりのマッサンだが、なぜかエピソードを読み進めていくうちに彼女のトリコになってしまう読者が続出しているようだ。
「本当にこんな人いる!?」と驚きつつも目が離せないマッサンの強烈エピソード。その理由を知りたい人は、ブログに公開されているほかのエピソードも読んでみてほしい。いつの間にか、あなたもマッサンのトリコになっているかもしれない。
取材協力：ぷく子(@pukukoOL)
