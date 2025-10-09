¹ËöÎÃ»Ò»öÌ³½ê¡¡TBS¤«¤é¤Î¼Õºá¤òÊó¹ð¡Ö¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡ÇÛ¿®Æ°²è¤Ï³ºÅö²Õ½êºï½ü
¡¡½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬9Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£4Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¹³µÄ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS¤ÎÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö2025Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤TBS¥Æ¥ì¥Ó¤è¤êÀµ¼°¤Ê¼Õºá¤ò¼õ¤±¡¢³ºÅö¤¹¤ëÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ°²è¤«¤é³ºÅö²Õ½ê¤òºï½ü¤¹¤ëÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿×Â®¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¤´ÂÐ±þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂº¸·¤È¸¢Íø¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¦ÊüÁ÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤ÈÇÛÎ¸¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò»ò¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Î¤¦¤Á¡¢»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈMC¤Î¹â»³°ì¼Â¤¬½ÐÂê¡£Åú¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö1¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡Ö2¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡×¡Ö3¡¡°ËÎÉÉô½¨µ±¡×¡Ö4¡¡¹ËöÎÃ»Ò¡×¤Î4Âò¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Àµ²ò¤Ï¡Ö3¡¡°ËÎÉÉô½¨µ±¡×¤Ç¡¢¹â»³¤¬¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡¢¥¸¡¼¥×¥°¥é¥ó¥É¥Á¥§¥í¥¡¼¤Ç»þÂ®165¥¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö2025Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'25½©¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢TBS¤Ë¹³µÄ¤ª¤è¤ÓÌ¾ÍÀ²óÉüÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£