Áó»³Îç¡¢174cmÈþ½÷¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¡¢º£Æü¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î½©¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿ë¤²¤¿Áó»³Îç¡£¿ÈÄ¹174cm¤ËH¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¡¢8.5Æ¬¿È¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°Õ³°¤Ë¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿ÈÄ¹¤Ï½÷»Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Ç170cm¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤¿¤ó¤Ë ¡È¥Ç¥«½÷¡É ¤È°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤¿°áÁõ¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê³°¸«¤«¤é¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¿Í²û¤Ã¤³¤¯ñÁÀå¤Ê¤Î¤âÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤«¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤¡Ù¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÎø°¦¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï´Å¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¢¤ª¤ä¤Þ¤ì¤¤
ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡T174¡¦B88W63.5H88¡¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¤ÅÍ¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê¡÷rei_174cm¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷rei_174cm¡Ë¤Ë¤Æ
¼Ì¿¿¡¦Í§Ìî Íº
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¾¾ÅÄ°¡ÐÒÈþ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¤Þ¤á.