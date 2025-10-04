妻が断乳でつらい夜、夫が不倫相手に送った「最低なメッセージ」の中身｜助産師と不倫した夫の末路♯18【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第18話をごらんください。

断乳により、高熱が出てしまった、まい。一方、夫は、まいが苦しんでいる間も、不倫相手・みくと連絡を取り合っていました。

©︎ponko008

©︎ponko008

復職が決まり、娘の入園準備のため、断乳を始めた まい。かなりつらい様子です。

©︎ponko008

©︎ponko008

高熱も出ている様子です。こんな状態では、一人で受診はつらいですよね。産院を受診するのであれば、夫に車を出してもらうのがよさそうです。

©︎ponko008

©︎ponko008

不倫相手のみくと連絡を取り合っていた、夫…。みくから、「そばに来てほしい」と言われました。

©︎ponko008

©︎ponko008

まいの様子が頭によぎり、一瞬、悩んだ夫…。ですが、「病気なわけじゃない」と、不倫相手に会いに行こうと思い立った様子ですね。

©︎ponko008

夫は、まいが断乳で大変な時なのに、不倫相手に会いに行くつもりなのでしょうか…。文面からして、浮かれている様子がわかりますね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）