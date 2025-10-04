ドジャースは３日（日本時間４日）、敵地の前日練習でライブＢＰを実施。ベン・カスパリウス投手が好投した。

カスパリウスはイェーツの後を受けて登板。キム・ヘソンをどん詰まりの二ゴロに仕留めると、スミスには四球を与えた。ここからラッシング、２打席目のスミス、コンフォートを３者連続で空振り三振。ボール自体のキレもあり、首脳陣にアピールした。

今季は４６試合に登板し７勝５敗、防御率４・６４。前半戦は獅子奮迅の働きを見せ、大谷翔平投手がオールスターの前日会見で「中継ぎ全体で言えることですけど、ジャック（ドライヤー）とカスパリウスで、いつでも投げてくれるし、どこでも抑えてくれる。やっぱりこうチーム全体の中でいい役割を果たしてくれている。僕の中ではその２人かなと思います」と語っていた。

７月にはメジャー初セーブもマークした右腕。その後、不振でマイナー落ちし、地区シリーズからも登録を外れたが、可能性を感じさせる好投だ。ロバーツ監督は「リリーフで起用する予定」とカーショーをブルペン待機させる方針を明言。佐々木が結果を残した中、さらなるブルペン再編へカスパリウスの復調は朗報だ。

ワイルドカードシリーズでは「魔の八回」となったように、２戦連続で八回に失点。エンリケスらが制球を乱し、不安を露呈した。その中で佐々木朗希投手が第２戦でクローザーとして輝きを放った。１カ月に及ぶ長丁場の戦いで、着実に整備は進んでいる。

またこの日、左翼ではキケ・ヘルナンデスとコールが守備に就いていた。フィリーズには好左腕が多く、コンフォートはワイルドカードシリーズに続きロースターを外れる可能性が高まった。