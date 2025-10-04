「ひとり1000円の予算で寿司を食べよう」と息子たちとスーパーに行ったら…それぞれの個性あふれるチョイスが「豪快でいいと思うw」「逸材の予感」「父の調整力ナイスだねえ」と話題を呼んでいる。



【実際の写真】高校生＆小学生息子が選んだ昼ご飯 さすがに豪快すぎるww

投稿したのは、Xユーザーの「いぶおや」（@IbusukiOyako）さん。ある日曜の昼下がり、妻と長女と三男が外出し、自宅には「いぶおや」さん、高校生の長男、小学生の次男という状況に。男3人で「たまには寿司でも食べよう」という話になり、近くのスーパーへ。子どもたちには、一応の目安として「予算はひとり1000円」と伝えたという。



まず、迷いなく決めたのは長男。選んだのはマグロ、エビ、サーモン、イクラなど王道のネタが並んだ「10貫盛り合わせ」。値札を見ると「税込1134円」と記載されており、しれっと予算オーバーだが、多少の誤差はご愛嬌（あいきょう）とばかりの即決だったという。



一方「じっくり考える」と悩んでいたのは次男。大のマグロ好きで、たくさんマグロが食べられる最良の選択を模索していたのだとか。長考の末「これが一番マグロが多い」と選んだのは、なんと「刺身用マグロの柵（さく）」。帰宅後、自ら包丁で刺身にし、炊飯器のご飯をよそって刺身定食にして食べるという作戦だ。ちなみに、値札を見ると「税込1008円」と、こちらもしれっと予算オーバーしている。



最後に残った「いぶおや」さんが選んだのは、カンパチ主体の「6貫盛り合わせ」。値段は税込735円。「総額3000円を守りたい」と、子どもたちの分で発生した予算オーバーを考慮しての選択だったという。



個性あふれるチョイスに、ネットでは「豪快でいいと思うw」「男子高校生過ぎる」「次男くん最高 センス良いですねぇ」「次男逸材の予感w」「全員の気持ち分かるw」「父の調整力ナイスだねえ」「個性が出ていて面白いなぁ！」と話題に。「いぶおや」さんも「面白がってくれてうれしかったです」と反響を喜んだ。



（よろず～ニュース・藤丸 紘生）