肩こり改善のために『高級枕』を購入した飼い主さん。一緒に寝ていた愛犬が…まさかの切なすぎる光景は記事執筆時点で216万回を超えて表示されており、7.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：肩こり改善のために『高級枕』を購入→一緒に寝ていた犬が…思っていたのと違う『まさかの光景』】

Xアカウント『@kukuri_shibainu』に投稿されたのは、日本スピッツ『楽』くんのお姿。飼い主さんは、辛い肩こりを改善するため口コミで評判のジェル枕を購入されたのだといいます。

これで辛い肩こりからも解放されるはず…という予定だったものの、どうやら予定通りにはいかなかったようです。

『まさかの切ない結末』に反響

就寝前の飼い主さんの視界に毎晩映るのは…ジェル枕を上手に使って眠る楽くんのお姿。しっかりとジェル枕に頭を乗せ、とっても快適そうに眠っているのだそう。

結局、飼い主さんは一度もジェル枕を使って眠ることはなく、楽くん専用の枕と化してしまった模様。

その光景は、多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「飼い主を見上げると肩が凝るらしいので…」「犬にも色々あんのよね」「品質が証明されましたね」「気持ちよさに気づいてしまったんですね」「ワンコをも虜にする枕ｗ」など多くのコメントが寄せられています。

わんぱくで愛嬌たっぷりな男の子の日常

10歳を迎えた楽くんは、気遣いのできるとってもお茶目でわんぱくな男の子。柴犬「ククリ」ちゃん、「ひなた」ちゃんというお姉さんの存在もあり、枕の使い方を教えてくれたのは、ククリちゃんのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす楽くんのお姿は、日本スピッツの魅力やたくさんの癒やし、笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kukuri_shibainu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。