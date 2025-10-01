iFace×チェンソーマン♡魅力あふれる限定モバイルアクセサリーが登場

大人気TVアニメ『チェンソーマン』とモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」の夢のコラボが実現しました！スマホケースやAirPodsケース、カードウォレット、ハンドストラップまで幅広く展開。キャラクターの個性を表現したデザインは、普段使いはもちろんコレクションにもぴったり。発売を記念したキャンペーンや原宿店での限定ウィンドウラッピングも見逃せません♪

個性あふれるiFace×チェンソーマン

iFaceから登場する『チェンソーマン』デザインは、キャラクターごとの魅力を大胆に表現。チェンソーマンはダイナミックで荒々しい構図、マキマは神秘的な雰囲気を「目」で強調。

早川アキは冷静さと狐の悪魔を対比し、パワーは自由奔放な魅力を全開に。さらにポチタは愛らしい表情を詰め込み、フィギュアのような立体ケースまで展開されています♡

夏吉ゆうこ写真集『悠々吉日』重版♡大阪で記念イベントも開催決定

全ラインナップ＆価格をチェック

TVアニメ『チェンソーマン』 iFace First Class MagSynqケース



価格：5,500円（税込6,050円）

iFace MagSynqカードウォレット



価格：4,500円（税込4,950円）

[AirPods Pro(第2/1世代)専用] iFace First Classケース



価格：3,500円（税込3,850円）

[AirPods Pro(第2/1世代)専用] iFace フィギュアタイプケース



価格：6,500円（税込7,150円）

iFace Hang and ハンドストラップ



価格：3,500円（税込3,850円）

iFace Reflection強化ガラスクリアケース/インナーシートセット



価格：4,500円（税込4,950円）～ ※機種により異なる

いずれも2025年10月1日(水)よりiFace公式オンラインストア・原宿店ほか取扱店で発売予定（一部アイテムは10月下旬予定）。デザインと機能性を兼ね備えた充実のラインナップです。

発売記念キャンペーンも開催

ノベルティキャンペーン

iFace 公式Xプレゼントキャンペーン

iFace原宿店 期間限定ウィンドウラッピング

発売を記念し、ノベルティキャンペーンや公式Xでのプレゼント企画、iFace原宿店での期間限定ウィンドウラッピングが実施されます。

ステッカー配布やポチタアイテムが当たる抽選、原宿の特別デザインはファン必見！日常を彩るアイテムを、今だけの特別感と共に楽しんでみてください♪

あなたの毎日に“推し”を添えて♡

iFaceと『チェンソーマン』のコラボは、機能性とデザイン性を兼ね備えた特別なシリーズ。

お気に入りのキャラクターと一緒なら、スマホを手にするたび気分もアップ♪限定キャンペーンや原宿店の特別演出とともに、あなたの日常をもっと楽しく彩ってみませんか？