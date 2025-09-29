負傷発表のベテランMF清武弘嗣がSNS更新「このまま引退したら必ず後悔する」
大分トリニータのMF清武弘嗣が負傷を公表した28日にインスタグラム(@kiyotake_hiroshi_official)を更新し、復帰への思いを綴った。
清武は今季、16年ぶりに大分へ復帰。ただここまでJ2で4試合とルヴァンカップで1試合の出場にとどまり、3月26日のルヴァンカップを最後に公式戦メンバー外が続いている。そうした中で28日、クラブから今月21日のトレーニング中に左ヒラメ筋肉離れと診断される負傷をしたことが発表された。
11月に36歳となる清武はクラブからの発表を受けて「リリースの通り、復帰間近で再発してしまいました」と綴り、これまで負傷離脱していたことを明らかにした。その上で「“何のために帰ってきたのか”もう終わった選手だから”いろいろな言葉をもらいます。これだけ怪我をすると、もう終わりかなと自分でも思ってしまうしすごく申し訳ない気持ちです」と悔しさを示した。
それでも「けど、情熱が消えたかと言われると、やっぱり消えてないです。このまま引退したら必ず後悔する」と清武。「復帰直前までいって、サッカーできてた時はやっぱり楽しいしまだまだできると思いました。時間はかかるけど、もう一度しっかり治して、またプレーする姿を見てもらえるように頑張ります」と復帰に向けて意気込んだ。
なおクラブから全治期間は公表されていない。
清武は今季、16年ぶりに大分へ復帰。ただここまでJ2で4試合とルヴァンカップで1試合の出場にとどまり、3月26日のルヴァンカップを最後に公式戦メンバー外が続いている。そうした中で28日、クラブから今月21日のトレーニング中に左ヒラメ筋肉離れと診断される負傷をしたことが発表された。
それでも「けど、情熱が消えたかと言われると、やっぱり消えてないです。このまま引退したら必ず後悔する」と清武。「復帰直前までいって、サッカーできてた時はやっぱり楽しいしまだまだできると思いました。時間はかかるけど、もう一度しっかり治して、またプレーする姿を見てもらえるように頑張ります」と復帰に向けて意気込んだ。
なおクラブから全治期間は公表されていない。