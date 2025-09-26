この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ、やる気を引き出すには「動機づけがカギ。提出物は“約束”だと伝えて」

「【宿題をやらない】提出物を出せない中学生の親が見直すべきポイント３選」という動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、提出物ができない子どものやる気を引き出す方法について具体的なアドバイスを語った。動画では、寄せられた相談内容をもとに「家庭でのスマホルールや学校の提出物、宿題が守れない」と悩む親御さんの声に答えている。



道山さんはまず「提出物とテスト勉強は別物」と強調。「提出物は学校の先生との約束。守らせないと将来的に人との約束を守れない大人になってしまう」と語る一方で、「テスト勉強は自分のため。やらなかったとしても、結局困るのは本人」と独自のスタンスを展開。提出物に関しては「愛情バロメーターを上げて、子どもができるまで手伝うことが大切」とし、「日常のお願いを子どもが聞けているなら、親の愛情は届いている証拠です」と分析した。



また「提出物はやるけど答えを写してしまう」というケースも例に挙げ、「やり方が分からなければ一緒にやるしかないし、もし『効率よく覚えるため』に写しているなら、それ自体は行動の目的がはっきりしている。そこはあまり否定する必要はない」と自身の中学生時代の経験も織り交ぜて説明。「大事なのはきちんと期日を守ること」と繰り返した。



テスト勉強へのアプローチについては、「勉強の必要性を伝えるのは一度で十分」とし、「多くの子どもは何度も言われても動かない。必要なのは“ご褒美作戦”などで子ども自身が勉強したくなる動機づけや、本当に行きたい進路を具体化すること」とアドバイスした。



最後に道山さんは、「こうした『提出物』と『テスト勉強』の違いを親が理解し、子育ての詰まりを感じたときには、ぜひ今回の視点を参考にしてみてください」とまとめ、無料相談も受け付けていることを告知し動画を締めくくった。