【ハリポタ】死喰い人パンケーキに蛇シュークリーム!?スタジオツアー東京の“闇落ちスイーツ”全5品が怖カワすぎる！
【写真で見る】“闇落ちスイーツ”全5品！死喰い人モチーフのパンケーキも
「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)では、2025年9月18日からハロウィーンシーズンに合わせて、闇の魔術「ダークアーツ」をテーマにした新作スイーツが期間限定で登場した。漆黒のチョコレートや妖しげな緑色をまとった全5品は、食感や味のアクセントにも驚きが詰まったハロウィーンシーズンにぴったりの限定メニュー。現在開催中の特別企画「炎のゴブレット」(2025年11月3日(祝)まで)と合わせて訪れれば、より深くハリー・ポッターの世界に浸ることができる。
■フードホールで味わう闇の魔術スイーツ
レストラン「フードホール」では、ホグワーツ魔法魔術学校の大広間をイメージした壮大な空間で、2つの限定スイーツを楽しむことができる。
■死喰い人のマントをイメージした「パンケーキ」
フードホールで人気のスイーツメニュー、パンケーキが闇の魔術バージョンに変身。「チョコレートパンケーキ〜モースモードル〜」(1500円)は、闇の印を出現させる呪文「モースモードル」の名を冠した一品だ。
たっぷりと絞ったチョコレートホイップクリームにかかったグラサージュチョコレートが濃厚な味わいを生み出し、死喰い人のマントをイメージした黒いクレープ生地が不気味さを演出。緑のドレンチェリー、アラザン、ブルーベリーでさまざまな食感と味わいを楽しめる仕掛けになっている。
■食事の締めに！「死の秘宝トライフル」は食事注文者限定
「死の秘宝トライフル」(450円)は、フードホールで食事を注文した人だけが味わえる特別なデザート。青りんご風味のベースに、カスタードクリーム、ココアクッキー、チョコレートホイップを重ねた層構造。そこにツイストチョコ(ニワトコの杖)、ドレンチェリー(蘇りの石)、クレープ(透明マント)と、死の秘宝モチーフのチョコレートがトッピングされている。
■フロッグカフェの個性派スイーツは、見た目と味のギャップに注目
ホグワーツ魔法魔術学校の寮をイメージしたカップケーキなど、魔法ワールドをテーマにしたスイーツが楽しめる「フロッグカフェ」。ツアーを終えたあとにお土産として持ち帰ることもできるスイーツが登場した。
■バジリスクやナギニがモチーフの「シュークリーム」
「スネークシュークリーム」(750円)は、バジリスクやナギニなど闇の魔術と関連の深い蛇をモチーフにした一品。驚きなのはその中身。蛇のモチーフは白あんがベースになっており、シューの中にはカスタードと栗の甘露煮が隠されているという。ダークな見た目からは想像のつかない、優しい和風テイストのシュークリーム。
■アラゴグの巣が「ミルクシェイク」に！
フロッグカフェの人気メニューのシェイクに、「禁じられた森」の奥深く、暗くて不気味なアラゴグの巣をイメージしたフレーバー「アラゴグの巣 ミルクシェイク」(950円)が登場。蜘蛛の巣チョコレートと、アラゴグの子どもたちをイメージしたつぶつぶココアクッキーがあしらわれている。
底にはレモンブラックゼリーが隠されており、さわやかなアクセントに。チョコレートホイップの上には艶感のあるストロベリーフレーバーの黒いソースがかかり、怪しげな印象を演出している。
■ハロウィーンイベントも同時開催中
■「トリック・オア・トリート」でステッカーをゲット
2025年10月1日(水)から31日(金)の期間中、スタジオツアーショップのスタッフに「トリック・オア・トリート」と声をかけると、魔法界で人気のお菓子がデザインされたステッカーをプレゼント。スタジオツアーに訪れた際には、ショップにもぜひ立ち寄ってみよう。
※ステッカー柄はランダム。なくなり次第終了
■映画制作者が審査！「コスプレアワード2025」開催
昨年ハロウィーンに合わせて実施し好評だった「コスプレアワード」を今年も開催。2025年11月3日(祝)まで開催中の特別企画「炎のゴブレット」に合わせ、コスプレのテーマを映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』とし、2025年10月24日(金)に応募者の最終選考と各賞受賞者の発表を行う。
自作のコスチュームを本物の映画制作者が審査するとあって、ファンにとっては見逃せないイベント。XとInstagramからエントリー受付中なので、詳しい応募方法はスタジオツアー東京公式のXとInstagramからチェックしてみよう。
今年のハロウィーンは、家族や友だちと一緒に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」の闇の魔術スイーツで、ちょっぴり怖くておいしい魔法体験に出かけてみてはいかが？
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。