【ギャグ都市伝説】「本当に失明する？」ピアスの穴から白い糸…思わずゾッとする都市伝説【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「耳から何か出てますよ」と言われるが…
昔から漫画を描くことが好きだという藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトで『都市伝説に求める女』を公開している。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇する短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話からマイナーな都市伝説まで登場する。今回は、そのなかから「耳から白い糸」というエピソードを紹介するとともに、作者にこの都市伝説を知ったときの感想を聞いた。
「耳から白い糸」という都市伝説を知っているだろうか。耳に開けたピアスの穴から白い糸が出てきて、それを引っ張ったら失明し、その糸は視神経だったという話だ。
物語の主人公・四明君は、ピアスを開けたばかり。友人に「耳から白い糸が出ている」と言われる。その様子を見た友人が「耳から視神経が出るって話もあるよな」と言うと、四明君は笑いながら「驚かすなよ」と答え、その糸を引っ張って取ってしまう。
すると、いきなり視界が真っ暗になり、友人の言葉を思い出して「ヤバい」と焦り出す四明君。そしてこのあと、意外な事実が明らかになる。
この都市伝説を初めて知ったときの感想について、藤やすふみさんは「聞いた当時は子どもだったので、真実だと思い非常に怯えた。そして『絶対にピアスを開けないぞ』と心に誓った」と話す。
このあと、四明君がどうなってしまうのかは気になるところだ。『都市伝説に求める女』はホラー漫画だが、ユーモアもあふれる短編漫画だ。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
