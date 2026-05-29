「リンメル」が日本国内での販売終了へ。大幅割引セール開催も

イギリスのコスメブランド「RIMMEL（リンメル）」は2026年5月27日、年内をもって日本国内での販売を終了すると公式サイト上で発表しました。

「どこ行ってもリンメルの商品売り切れてて辛い」

リンメルは1834年に誕生し、世界各国に展開しているコスメブランド。アイシャドウやリップなどをはじめとした商品が日本でも人気を集めていました。

すでに店舗やECサイトでは順次ブランド展開を終了しているようで、一部店舗では70％オフの大幅なセールも行われています。

「どこ行ってもリンメルの商品売り切れてて辛い」「リンメルのセールをしていて日本撤退！？ってなった」「日本撤退悲しいね」と、SNS上では国内撤退を惜しむ声が上がっています。

国内でリンメルの事業を運営するコティジャパンは、公式サイト上で「いつもリンメルロンドン製品をご愛願いただき、誠にありがとうございます。このたびリンメルロンドン製品は、2026年内を持ちまして日本国内での販売を終了することとなりました」と国内からの撤退を報告しました。

現在の店頭での取り扱い状況は、店舗により異なる場合があります。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部