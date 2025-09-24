収納力抜群！12枚カード収納と小銭入れ付きで機能性に優れた【デバイス】レザー財布がAmazonで販売中！
ヴィンテージ感漂う逸品！使い込むほど味が増す本革仕様の【デバイス】二つ折り財布がAmazonで販売中！
本革を使用した手触りの良さと、ヴィンテージ加工が施されたDEVICEの刻印入りホックが特徴の味わい深い二つ折り財布。特殊な革を使用しているため、表面についた細かな傷は指で馴染ませることができ使い込むほどツヤ感が増しヴィンテージな雰囲気をより一層楽しむことが出来る。機能性にも優れており、ZIP開閉で着脱可能な小銭入れや、12ヶ所のカード入れ、SDカード入れ、ウォレットチェーンが接続できるDカンもついている。
本革にヴィンテージ加工を施し、使い込むほどツヤと風合いが増す仕様。長く愛用できる味わい深い二つ折り財布となっている。
12ヶ所のカードポケットや札入れ、小銭入れを搭載。さらにフリーポケットやSDカード入れもあり、充実した収納力を備えている。
ファスナー付き小銭入れは着脱可能で使いやすさ抜群。Dカンを備えているため、ウォレットチェーンの装着も可能な仕様となっている。
柔らかく軽量な革を採用し、手に馴染む質感が魅力。ユニセックスで使えるデザインは世代を問わず幅広く支持される財布だ。
