国内外の有識者や産業界トップらが「価値多層社会」の実現に向けて意見を交わす「第１回京都会議」が２３日、京都市の国立京都国際会館で開幕した。

ＡＩ（人工知能）時代の哲学創造に取り組む京都哲学研究所の主催。経営者や哲学者、芸術家ら様々な分野の専門家が参加し、ＡＩの進化を見据え、目指すべき「価値」について話し合った。

京都哲学研究所は２０２３年に設立され、哲学者の出口康夫・京大教授とＮＴＴの澤田純会長が共同代表理事、ドイツの哲学者マルクス・ガブリエル氏がシニア・グローバル・アドバイザーを務める。

澤田氏が開会のあいさつをし、「（産業界と哲学者が）お互いに分野を超えて語り合う、そのきっかけを生み出したいと考えている。新しい世界の価値観を発見したい」と述べた。

「価値から考えた産業界の役割と未来」と題したパネルディスカッションには、哲学者の中島隆博・東大教授や読売新聞グループ本社の山口寿一社長らが登壇した。ＡＩ時代の企業の価値について、中島氏は「企業の役割は『利他の利』で、言い換えれば『害なき利』だ。ＡＩを『害なき』に落とし込む知恵を私たちは提供しなければならない」と訴えた。

山口氏は「信頼は私たち新聞にとって大切なもの。二項対立ではなく、人と人の間柄を前提に考えていくことで、良い社会に近づいていく」と語った。

会議は２４日も開かれ、意見交換や総括が行われる。