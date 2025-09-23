この記事をまとめると ■BMWは横3人乗りのシティコミューターの「Z13」を本気で開発していた ■Z13はBMWバイクの1.2リッター水平対向エンジンをミッドシップ搭載していた ■BMWがローバーを買収したことによりZ13はキャンセルされることになった

BMWがガチで開発していたシティカー

BMWがローバーを買収して新たなミニを作っていなければ、このZ13と呼ばれる風変わりなコンパクトカーが生産されていたかもしれません。マクラーレンF1と同じく横3人乗り、BMW製バイクから拝借したエンジン、そして広いおでこをもった奇妙なデザイン。じつはBMWがガチで作ったシティコミューターだったのです。

1990年代初頭、BMWグループのシンクタンクであるBMW テヒニクは、燃費のいいシティカーの開発という任務を与えられました。この数年前にポルシェから移籍してきたエンジニア、ロバート・パウエルが発案したもので、彼はBMW 5シリーズで通勤するうちに「もっとコンパクトで都市部で扱いやすいクルマが欲しい」と考えていたそうです。

当初の計画では水冷4気筒水平対向エンジンを搭載する予定でしたが、BMWの首脳陣は開発コストに難色を示したため、オートバイ用4気筒エンジンが流用されることに。しかし、ここでパウエルがエンジンをミッドシップ化することを思いつきます。「フロントセクションには補機類を配置することでクラッシャブルゾーンとする」ためだとされ、BMWにとってM1以来のミッドシップカーとして計画されたのです。

また、開発の時期がマクラーレンF1といくらか重なることもZ13の生い立ちに影響を与えました。というのも、ドライバーを車体センターに置き、背後左右に2席を設けるという3座レイアウトはマクラーレンF1とまったく同じ。ただし、シティコミューターだけあってZ13の場合は、「ドライバーは正しい視界で安全性や取りまわしが有利となり、後席はレッグスペースの確保ができて荷物スペースも広がる」といった理由付けがなされています。

もっとも、パウエルはシティコミューターはシングルシーターで構わないと考えていたようですが、首脳陣からさすがに商品性が高まらないと反対された模様。また、首脳陣は社内デザインも気に入らなかったようで、スタイリングはどうやらイタリアのプロトタイプメーカー「ストーラ」に依頼されました。ちなみに、彼らの作品は実走可能モデルが多く、メルセデス・ベンツ・ヴィジョンSLR、フェラーリ599GTBフィオラノ、あるいはフィスカー・トラモント（17台を生産）なども走行可能なエンジニアリングモデルでした。

もしもMINIがなかったら市販されていたかもしれない

Z13はアルミフレームとアルミボディによるコンストラクションで、E30で使用されていたマクファーソンストラットやセミトレーリングアームを流用。ミッドシップ化による改良も施されたようですが、前述のバイク用エンジン（K1200用1.2リッター4気筒）が軽量かつコンパクトだったため、「特段の強化は不要だった」とパウエルがコメントしています。

1993年のジュネーブショーで発表されたZ13は、その時点で走行可能なプロトタイプでした。エンジンは100馬力から、中低速重視の84馬力へとチューンされ、車重880kgという軽自動車並みの車体をグイグイ走らせたとのこと。実際、Z13はストーラによって2台作られていて、ショーのあとでパウエルが普段のアシに使ってテストをしていたのだとか。

この際、フロントからルーフ途中まで広がったウィンドウが良好な視界をもたらしたことはもちろん、「エアコンが役立った」というほど陽射しが入ることが確認されました。また、ちょっとしたファニーフェイスに対し、リヤセクションはブリスター風にフェンダーが広げられたほか、大きなエアインレットがミッドシップを物語り、スポーツカー風味も感じられるもの。

Z13プロジェクトは試作車で路上テストを行うなど、量産が約束されたかに見えていましたが、1994年にBMWがローバーグループを通じてミニを買収したことによってすべてキャンセル。復活したミニは、たしかにBMWの屋台骨を支えるまでのヒット作となったものの、Z13もまた思わぬヒット作になったかもしれないと思うと、パウエル同様「逃した魚は大きい」とため息が漏れてきそうです。