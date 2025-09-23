大谷翔平の“特例”にファンが反応「他球団の選手も二刀流に挑戦すればいいだけ」

短期決戦を前に議論が続出している。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が21日（日本時間22日）の記事で“大谷ルール”に言及。現状ではドジャース・大谷翔平投手“のみ”に適用され、ドジャースは1人多く投手を抱えられる点に「他球団は憤りを感じている」と綴っている。

話題となっているルールは、先発が降板後も指名打者として試合に出続けることができるというルールで、2021年のMLBオールスターゲームで採用され、2022年からメジャー公式戦でも適用された。ただ、実際にシーズンを通して二刀流でプレーする選手は大谷のみ。実質的に大谷のためのルールとなっている。

大谷ルールが“否定的”となっていることにファンはSNSなどで「唯一無二の二刀流を否定するくらいなら新たな二刀流を育成して将来のために可能性を広げてほしいと思う」「なんかルール上グレーなことでもあるんかと思ったら全然問題あらへんやないか」「レギュラーシーズンと同じやん 何を今さら」など、問題ないものだと主張する声が多く集まっている。

さらには「『外野でやれ！』と言ってただ外野守備に就くのを観たいだけ説」「不満があるなら、他球団の選手も二刀流に挑戦すればいいだけ」「それだけ大谷翔平は別格のことをしてるのだから。凄すぎる！ ここまで突き抜けてみたいものです！」「ルールに乗っ取ってやってるんだからしゃーないやん。大谷翔平は2倍動いてるわけやし。それに才能だけでなった訳でもないだろうし、本人の絶え間ない練習と努力やん」など、大谷の凄みを語るファンも見られた。（Full-Count編集部）