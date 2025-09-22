【新潟グルメ】廃校の中にある町の食事処で期間限定シャキ！トロ！地産の「もずく丼」【村上市】
25年前にオープンした『食の工房 かがり火』は、地域に愛される町の食事処。
廃校を利用した宿「交流の館 八幡(はちまん)」の中にあり、地域の人を中心に休日は観光客でにぎわいます。
日替わりランチは毎日2種類のメニューから選べて、種類が豊富。
元気が欲しい人へのおすすめは「ぶた丼(980円/税込み)」。
ちょうど良い甘いだしのつゆだくがたっぷりかかり、かき込みたくなる美味しさ。お米は自家製で山北の恵みも感じられます。小鉢・漬物・デザート・味噌汁つきで、味噌は地元のみそ店『豆工房 丸長』のもの。地域が誇る豊かな〝湧き水〟や地元の材料を使い、優しくまろやかな味が多くの人を虜にしています。
10月下旬から1カ月限定で「もずく丼(1,580円/税込み)」も登場！
今年はもずくが数日しかとれず希少価値が高いそう。そんな貴重な素材をご飯に惜しみなくかけた丼は、贅沢そのもの。滑らか食感の甘エビも乗り、シャキトロの地元産〝もずく〟にプリトロの〝エビ〟＆自家製の〝お米〟という最高のコンビネーションです。限定メニューなので、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。
食事はもちろん、お店の母ちゃんたちの明るさも魅力のひとつ。代表の小田幸子さんをはじめ笑顔はじけるスタッフの皆さんが迎えてくれ、山北の人の温かさを感じられる場所です。
■食の工房 かがり火
新潟県村上市勝木1099番地
問い合わせ先｜0254-60-5050
営業時間｜昼 11:30～14:00／夜 17:30～21:00
定休日｜月曜
廃校を利用した宿「交流の館 八幡(はちまん)」の中にあり、地域の人を中心に休日は観光客でにぎわいます。
日替わりランチは毎日2種類のメニューから選べて、種類が豊富。
元気が欲しい人へのおすすめは「ぶた丼(980円/税込み)」。
ちょうど良い甘いだしのつゆだくがたっぷりかかり、かき込みたくなる美味しさ。お米は自家製で山北の恵みも感じられます。小鉢・漬物・デザート・味噌汁つきで、味噌は地元のみそ店『豆工房 丸長』のもの。地域が誇る豊かな〝湧き水〟や地元の材料を使い、優しくまろやかな味が多くの人を虜にしています。
10月下旬から1カ月限定で「もずく丼(1,580円/税込み)」も登場！
今年はもずくが数日しかとれず希少価値が高いそう。そんな貴重な素材をご飯に惜しみなくかけた丼は、贅沢そのもの。滑らか食感の甘エビも乗り、シャキトロの地元産〝もずく〟にプリトロの〝エビ〟＆自家製の〝お米〟という最高のコンビネーションです。限定メニューなので、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。
食事はもちろん、お店の母ちゃんたちの明るさも魅力のひとつ。代表の小田幸子さんをはじめ笑顔はじけるスタッフの皆さんが迎えてくれ、山北の人の温かさを感じられる場所です。
■食の工房 かがり火
新潟県村上市勝木1099番地
問い合わせ先｜0254-60-5050
営業時間｜昼 11:30～14:00／夜 17:30～21:00
定休日｜月曜