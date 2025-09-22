【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★★☆

深い話をすることで恋が進展するかも

精神的な深いつながりがもたらされる恋愛運。表面的なつきあいではなく、心でつながれる相手との出会いや交流に期待できます！

お互いの考えや価値観を理解しあうことで、運命の恋の扉が開くかも。

カップルは、2人でゆっくり過ごせる時間に恵まれるので、温泉や海など水に触れるデートで心身のリフレッシュをしてみて。