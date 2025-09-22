【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！

今月のラブ運 ★★★★☆

深い話をすることで恋が進展するかも

精神的な深いつながりがもたらされる恋愛運。表面的なつきあいではなく、心でつながれる相手との出会いや交流に期待できます！

お互いの考えや価値観を理解しあうことで、運命の恋の扉が開くかも。

カップルは、2人でゆっくり過ごせる時間に恵まれるので、温泉や海など水に触れるデートで心身のリフレッシュをしてみて。

今月のLOVEラッキーデー

9/23、10/21

全体運もチェック！

お誕生日シーズンの今期は、リーダーシップを発揮する場面が増え、周囲からの期待も高まりそう。自信を持って前に出ることで、新しいチャンスをつかめるはず。ヘアやファッションのイメチェンにも最適なタイミング。

占ってくれたのは…

占星術師・miraimikuさん

16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。

占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni