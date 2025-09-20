LUX×名探偵コナンが初コラボ♡謎解きと輝くツヤ髪を楽しもう

ユニリーバの人気ヘアケアブランド「LUX（ラックス）」が、ブランド史上初となる『名探偵コナン』とのコラボレーションを開始します。2025年9月16日(火)から「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」を舞台に、謎解きクリエイター松丸亮吾さん率いるRIDDLER監修のオリジナル謎解きが登場。さらに昼夜で表情が変わる交通広告など、ワクワクする仕掛けが満載♡

「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」の発売を記念して実施される本企画では、9月16日(火)、18日(木)、20日(土)の3日間、特設サイトにて謎解きを公開。

参加者はSNSで結果をシェアすることで、抽選で各日1,000名様、合計3,000名様に「LUX×名探偵コナン」オリジナルステッカーが当たります。

日替わりで楽しめる内容なので、ファンは見逃せません♪

昼と夜で変わる特別広告も登場

9月22日(月)からは全国100ヶ所のバス停に「LUX×名探偵コナン」の特別ビジュアルが登場。最大の魅力は、昼と夜でデザインが変化する特殊ポスターです。

日中は爽やかな印象、夜はミステリアスな雰囲気と、まるで物語のワンシーンを体験しているよう。人気キャラクターとクリスタルの輝きが融合したビジュアルは、見る人の心を惹きつけるはずです。

LUXとコナンでツヤ髪とひらめきを♡

ラックスの「スーパーリッチクリスタル シリーズ」は、髪にクリスタルのようなツヤを与えるダメージケアシリーズ。

今年は名探偵コナンとの豪華コラボで、謎解きや特別広告など遊び心あふれる体験が加わりました。日常の中に小さなワクワクをプラスしながら、美しい髪を叶えてくれるLUX。

お気に入りのシャンプー＆コンディショナーで、あなたもコナンの世界と輝くヘアケアを同時に楽しんでみてください♡