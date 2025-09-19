¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿È¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¡×¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤³¤½ÁÇ¿Í¤À¡×¡ÄÊüÁ÷Ë¡¾å¤Îµ¿Ç°¤¬Éâ¾å¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÈÝÄê¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¡× NHKÅÞ¸µÈë½ñ»ØÅ¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¾¾Èø½Ù»á¤¬YouTubeÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ä¥¢¥¹¥êー¥È°Ê³°¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬±ê¾å¤ò¾·¤¤¤¿¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×°ðÅÄÄ¾¼ù»á¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÈðëîÃæ½ý¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£°ðÅÄ»á¤Ï¿´¤Ê¤é¤º¤âÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ä¼þ°Ï¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¾¾Èø»á¤Ï¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤òÊú¤¡¢Ãç´Ö¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¾¾Èø»á¤ÏÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥±¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤¤¤ò¤È¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£NHKÅÞ¤Î¸µ¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¶¦ÅÅÇÈ¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤æ¤«¤ê»á¤Ï¡ÖÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼Ô¤Ï¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ä¸øÊ¿À¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢º£²ó±ê¾å¤·¤¿¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÉ½¸½¤ò°ì³ç¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦À¤ä¸øÊ¿À¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÀÇò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¡£Â¼¾å»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¥ª¥ì¡×
¡¡¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø»á¤½¤Î´¶¾ð¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤ÏÅþÄì¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð¡¢È½Äê¤ËÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤¿Áª¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Ë¿³È½¤ØÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤ÆË½¸À¤òÍá¤Ó¤»Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¾Èø»á¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë°ìÈÌ¿ÍÁ´ÂÎ¤òÅ¨»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¸å²ù¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ë¡£ÈðëîÃæ½ý¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¥¢¥¹¥êー¥È°Ê³°¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¡¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¤ËÅù¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¡ÖÃÇÄêÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤¬ÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎ¨¤µ¤¬±ê¾å¤Î·èÄêÅªÍ×°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¾¾Èø»á¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥í°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¸ø¤Î¾ì¤Ç±ê¾å¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤òÈò¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î½êºî¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£½µ´©½÷ÀPRIME¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¥ª¥ì¡×¤È¤¤¤¦¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤òÉî¿«¤¹¤ë¶Á¤¤ò»ý¤Á¡¢¾¾Èø»á¼«¿È¤Î¥×¥í°Õ¼±¤òµ¿¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÈÝÄê¡×ÊüÁ÷Ë¡¾å¤Ç¤Îµ¿Ç°
¡¡²¾¤Ë¡¢À¯¼£²È¤¬¡Ö»ÔÌ±¤ÏÀ¯¼£¤ÎÁÇ¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÀÚ¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾å¤Ë¡¢ÂçÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎÀ¼¤òÉõ¤¸¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢À¯¼£¤Î¾ì¤Ç¤â·ÝÇ½¤Î¾ì¤Ç¤â¿®Íê¤ò¼º¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤¬É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬±®¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾¾Èø»á¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯¸À¤äÉ½¸½¤Î¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¿Íµ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾Èø»á¤¬ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£ÊüÁ÷Ë¡Âè4¾ò¤Ç¤Ï¡Ö¸ø°Â¤ª¤è¤ÓÁ±ÎÉ¤ÊÉ÷Â¯¤ò³²¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ë¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÊóÆ»¤Ï»ö¼Â¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÏÀÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ä¸øÊ¿À¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£º£²ó±ê¾å¤·¤¿¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÉ½¸½¤ò°ì³ç¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¶¦À¤ä¸øÊ¿À¤ò·Ú»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÀÇò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»ëÄ°Î¨¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡ÆüËÜ¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È±ê¾å¥ì¥Ýー¥È2025Ç¯¾å´üÈÇ¡× ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯²¼´ü¤Ë¤Ï±ê¾å¸¶°ø¤Î¤¦¤Á¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡¦¼º¸À¡×¤¬Ìó25¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¾å´ü¤Ë¤Ï36¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡KESU.jp ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö2024Ç¯²¼È¾´ü¤Î±ê¾å¶èÊ¬¡×¥Çー¥¿ ¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¥¯¥ìー¥à¡¦ÈãÈ½¤¬165·ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ë¤è¤ë±ê¾å¤¬49·ï¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Î±ê¾å¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¡¢³È»¶À¤¬¹â¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¯¸À¤Î¥º¥ì¤äÉ½¸½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬Â¨ºÂ¤ËÈãÈ½¤ò¸Æ¤Ö¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅµ·¿Åª±ê¾åÍ×°ø¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Èø»á¤¬±ê¾å¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÇØ·ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤ËÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤â·ÝÇ½³¦¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ëÄ°Î¨¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í¤ÎÀ¼¤¬¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹SNS¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¾¾Èø»á
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î½Ð±é¼Ô¤âSNS¼Ò²ñ¤òÅ¨»ë¤·¤¿¤ê¡¢·Ú»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·¤í»ëÄ°¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾Èø»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÙ¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¸½Âå¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆSNS¤ÏÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¡¢¾ðÊó¼ý½¸¡¢³Ø½¬¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹È¯¸À¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¸½Âå¤ÎSNS¼Ò²ñ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÉ®¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢SNS¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡SNS¤Ï¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ2022¡×¤Ç¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ï½¾Íè¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¾ðÊóÎ®ÄÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤¬È¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Ä»þÂå¤Ï²á¤®µî¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¼¤¬¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ±¿Æ°¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬Ä¾ÀÜ±Æ¶Á¤¹¤ë¹½Â¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´üÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤À¼¤ò²Ä»ë²½
¡¡SNS¤Ï»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö#¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×±¿Æ°¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³È»¶¤·¡¢¹â³Û¤ÊÀÇÉéÃ´¤äÊª²Á¹âÆ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤À¼¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎµÄÏÀ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Åµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î»Üºö¤Ë¤âSNS¤Î°Õ¸«¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢µÄ²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤ÏºÒ³²¤ä¶ÛµÞ»þ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢X¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÊª»ñ¤Î¾ðÊó¤¬½Ö»þ¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¥Ëー¥º¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£SNSÆÃÍ¤ÎÂ®¤µ¤ÈÎ³ÅÙ¤¬¡¢¼Ò²ñÅªµÄÏÀ¤ä»Ù±ç¹ÔÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸¦µæÊ¬ÀÏ¤«¤é¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î 2011Ç¯3·î È¯ºÒ¸å¡¢¿ÌºÒ¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô¤Î¸¦µæ¤¬ Twitter ÍøÍÑ¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Â¼°æ¸»¤é¤Î¡Ö¿ÌºÒ´ØÏ¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î·×ÎÌÅªÊ¬ÀÏ¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿ÌºÒÄ¾¸å¤ÎÌó£³¤«·î´Ö¤Ç77¼ïÎà¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¡¢Twitter ¤¬ÈòÆñ¾ðÊó¡¦ÈïºÒÃÏ¤Î¾õ¶·Êó¹ð¤Ê¤É¤ÎºÒ³²´ØÏ¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë³èÈ¯¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¾Úµò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ SNS ¤¬ÈòÆñ¡¦µß±ç³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ø½ÑÅªº¬µò¤È¤Ê¤ë¡£
¾¾Èø»á¤³¤½¡Ö´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÁÇ¿Í¡×¤À
¡¡SNS¤Ï·ÐºÑ³èÆ°¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼Ô¤Ç¤âSNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤ÇÁ´¹ñ¤äÀ¤³¦¤Ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡£YouTube¤äTikTok¤Ç¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬À®¸ù¤¹¤ë»öÎã¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¯¡¢SNS¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·ÐºÑ¡×¤Ï¿·¤·¤¤»º¶È¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤¬ÇüÂç¤Ê¹¹ðÈñ¤òÅê¤¸¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍøÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢SNS¤ò¡ÖÁÇ¿Í¤Ï¤ä¤ë¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»þÂåºø¸í¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿»þÂå¤Ë¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SNS¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÉ½¸½¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤Ç½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾Èø»á¤¬°ðÅÄ»á¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾¾Èø»á¤Îº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Ã±¤ËSNS¤ò·Ú»ë¤·¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÁÇ¿Í¤Î¶«¤Ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±ê¾å¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ÕºáÆ°²è¤âÌäÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾¾Èø»á¤Ï¼ÕºáÆ°²è¤Ç¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤éÌÌÇò¤¯¸À¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁêÊý¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÅÄ»á¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖÂ¾¤ÎÆ°²è¤Ë´Ø¤·¤Æ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÍýÍ³¤ÏÈãÈ½¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¸ÊËÉ±ÒÅª¤ÊÂÐ±þ¤È±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö½é¿´¤ËÊÖ¤ë¡×¤È¤·¤Æ´Ý´¢¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¹Ô°Ù¤â¤¿¤À¤Î·Á¼°Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¾Èø»áÅù¤¬¸ø³«¤·¤¿¼ÕºáÆ°²è¤Ï¡¢SNS¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥×¥í°Õ¼±¡×¤ò·ç¤¤¤¿¡¢ÁÇ¿Í¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÈÇ§¤á¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£SNS¤òÅ¨»ë¤»¤º¡¢¤½¤ÎÍøÅÀ¤È²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÍè¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡£ÊüÁ÷Ë¡¤Ï¡Ö¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¡×¡ÖÀ¯¼£Åª¸øÊ¿¡×¡Ö»ö¼Â¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤ÊóÆ»¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÏÀÅÀÄó¼¨¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡SNS¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÏËÜÍèÊä´°¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤È·ÝÇ½³¦¤¬SNS¼Ò²ñ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬º£²ó¤Î±ê¾å»ö°Æ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊüÁ÷Ë¡¤ÎÍýÇ°¤ò¸½ÂåÅª¤Ë³è¤«¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼Ô¤ÏSNS¼Ò²ñ¤Î¼«Í³¤ÈÀÕÇ¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Î¾¼Ô¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¼«Í³¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢¡ÖÀÕÇ¤¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£SNS¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë²æ¡¹¤Ë¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£